Per la giornata di oggi, venerdì 22 novembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo. Nelle prossime ore è atteso ancora il maltempo sulla nostra penisola in particolare su 9 regioni, dove appunto è stato comunicato un segnale di allerta. Come si evince dal sito ufficiale della Protezione Civile, l’allerta meteo di colore giallo è stata diramata per rischio idraulico nelle regioni Emilia Romagna e in Calabria.

Il rischio temporali, invece, è stato diramato su Calabria, Lazio, Marche e Molise, mentre il rischio idrogeologico su Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Toscana e Umbria. Quella di oggi sarà quindi un’altra giornata a rischio per diverse regioni, dove potranno verificarsi dei forti temporali, anche allagamenti e nubifragi a seconda della zona. Fortunatamente non sono state comunicate delle chiusure delle scuole, di conseguenza tutti gli istituti resteranno regolarmente aperti, così come da calendario scolastico.

ALLERTA METEO, SITUAZIONE ATTENZIONATA IN CALABRIA

La situazione più delicata resta quella della regione Calabria dove l’allerta meteo è stata diramata per rischio idraulico, temporali e idrogeologico, di conseguenza gli uomini della Protezione Civile sono “predisposti” per un eventuale situazione problematica. Fari puntati anche sull’Emilia Romagna, una delle regioni storicamente più a rischio in caso di piogge e temporali, dove ricordiamo, l’allerta riguarda il rischio idraulico e idrogeologico.

Infine, occhio a Lazio, Marche e Molise, tre delle regioni dove oggi sarà possibile maltempo. Ma vediamo le previsioni meteo previste proprio per le prossime ore, dove la perturbazione giunta dal nord Europa ha portato pioggia e neve fin dalla serata di ieri al settentrione, con un sensibile calo delle temperature. Perturbazione che si è estesa anche all’Emilia Romagna, dove potrebbe piovere oggi ma con temporali in diminuzione in serata. Sul resto delle regioni settentrionali non si verificheranno particolari fenomeni, con sole e neve sulle Alpi, mentre le temperatura dovrebbero essere comprese fra i 4 e i 9 gradi.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER LA GIORNATA DI OGGI

Decisamente peggiore la situazione al centro, dove non mancheranno temporali intensi su Lazio e Abruzzo, così come in Toscana, anche se sul versante tirrenico il maltempo andrà ad attenuarsi con il passare delle ore. La quota neve è in calo, così come le temperature massime, che scenderanno fra gli 11 e i 16 gradi su tutte le regioni. Infine la situazione al Sud, dove non mancheranno temporali e rovesci soprattutto sul versante tirrenico e in estensione anche sulla Puglia nel pomeriggio/sera.

Le temperature massime sono comunque in rialzo e con valori compresi fra i 15 e i 19 gradi. Una giornata di allerta meteo quindi quella prevista per oggi, venerdì 22 novembre 2024, ma le autorità sono comunque pronte a gestire qualsiasi situazione: non sono previsti grossi disagi, anche perchè con il passare delle ore la coda di questa nuova perturbazione dovrebbe lasciare il nostro Paese.