Una nuova allerta meteo è stata comunicata nelle scorse ore dalla Protezione Civile. La regione maggiormente attenzionata in queste ore sarà la Toscana, per cui l’allerta sarà di colore arancione, mentre in altre sette regioni l’allerta sarà di colore giallo. Stando a quanto riferito dal quotidiano online La Nazione, l’allerta meteo è stata emessa di colore arancione a causa del forte vento previsto nelle prossime ore sulla costa nonché sui rilievi, di conseguenza bisognerà fare molta attenzione per le possibili conseguenze.

Nel dettaglio, saranno sotto la lente d’ingrandimento la zona della costa, da Pisa fino al confine con il Lazio, ma anche la provincia di Firenze, mentre sul resto della regione ci sarà allerta meteo di colore giallo sempre per la possibilità del forte vento che spirerà. La situazione meteorologica in Toscana, tutt’altro che positiva, sarà causata da un’ondata di maltempo che ha raggiunto l’Italia dalla giornata di ieri in particolare, facendo sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni del sud, ma anche su quelle tirreniche, come appunto Toscana e Liguria.

ALLERTA METEO OGGI, MALTEMPO AL CENTRO E AL SUD

Oggi la Protezione Civile ha deciso di diramare una ondata di colore gialla per sette regioni, alla luce di tale situazione tenendo conto che sono previsti piogge e temporali su diversi territori della nostra penisola, accompagnati da un netto calo delle temperature. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le regioni che verranno raggiunte dall’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, mercoledì 20 novembre 2024.

Si tratta di preciso di Umbria e Campania, quindi Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, per un totale quindi di sette regioni. Stando agli addetti ai lavori sono previsti venti di burrasca su Liguria, Emilia Romagna, Marche e Sicilia, oltre alle regioni sopracitate, che potrebbero causare dei forti temporali soprattutto al sud. L’allerta meteo gialla è stata diramata per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Umbria, e per rischio idrogeologico in Abruzzo, Calabria e Campania.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Vediamo quindi quali saranno le previsioni meteo previste per la giornata di oggi, mercoledì 20 novembre 2024, che come già preannunciato sarà decisamente complessa al centro e al sud. Per gli esperti sarà nuvoloso fin dal mattino su tutta Italia e pioverà fin dalle prime ore del giorno in Liguria, ma anche la Toscana, l’Umbria, e le zone appenniniche di nord e centro.

Pioggia anche al sud, soprattutto in Sicilia, dove potrebbero verificarsi dei fenomeni anche intensi, e brutto tempo anche in Campania, Basilicata e Calabria, nonché in Molise. Come detto sopra, questa condizione di maltempo sarà accompagnato da un calo netto delle temperature, a causa dell’arrivo sulla nostra penisola di aria fredda proveniente dalle nazioni del nord Europa, un abbassamento che si farà sentire soprattutto al centro e al sud visto che al nord sono giorni ormai che la colonnina di mercurio segna le medie del periodo.