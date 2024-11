Dopo alcuni giorni di calma torna l’allerta meteo in Italia causa maltempo. Per la giornata di oggi, venerdì 29 novembre 2024, la protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, la “minima” su una scala di tre colorazioni, per ben cinque regioni. Tutta colpa di una nuova ondata di maltempo che ha raggiunto la nostra penisola in queste ore, portando pioggia e temporali in varie zone dell’Italia, soprattutto al centro e al sud. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le regioni interessate, leggasi Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Lazio, cinque regioni dove i tecnici della Protezione Civile segnalano rischio di temporali, idraulico e idrogeologico.

Su queste cinque regioni, bisognerà munirsi di ombrello e cappotto, visto che oltre ad un clima tutt’altro che sereno, le temperature saranno tutt’altro che miti, anche perchè del resto ci stiamo avvicinando lentamente a dicembre e dal primo del prossimo mese inizierà l’inverno meteorologico. L’allerta di rischio idraulico è stata segnalata per la regione Calabria, mentre quella per temporali su Basilicata, Calabria, Lazio e Sicilia, infine per rischio idrogeologico per Calabria, Puglia e Sicilia. Non sono state comunque segnalate chiusure di scuole (che solitamente vengono ordinate con allerta rossa o arancione), di conseguenza tutti gli studenti d’Italia saranno regolarmente sui banchi nella giornata odierna, sciopero permettendo.

ALLERTA METEO, POSSIBILI PIOGGE AL CENTRO SUD

Alla luce di questa nuova allerta meteo sulla nostra penisola, andiamo a vedere insieme quali saranno le previsioni per le prossime ore, e lo facciamo con l’aiuto degli esperti de IlMeteo.it. Viene segnalato un deciso cambiamento sullo stivale, con i primi segnali già intravisti nella serata di ieri, giovedì 28 novembre, giornata in cui si sono verificati degli annuvolamenti in particolare sul versante adriatico.

Con la giornata di oggi, venerdì 29 novembre 2024, il nucleo dell’anticiclone si estenderà ulteriormente sulla nostra nazione, ma anche su Spagna, Francia e Regno Unito, arrivando fino alla Norvegia, e tale spostamento dell’alta pressione causerà l’arrivo di aria molto fredda proveniente dal nord Europa, precisamente dalla Scandinavia, che passerà prima dai Balcani e poi arriverà appunto sull’Italia, dove si verrà a verificare un vortice depressionario.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER OGGI E DOMANI

Ci sarà quindi maltempo sulle regioni del centro, al sud e soprattutto sulla zona adriatica, con pioggia e anche la neve sui rilievi appenninici, anche se a quote elevate. Fortunatamente saranno risparmiate dal maltempo le regioni del nord e quelle del Tirreno, dove di contro ci sarà una giornata con tanto sole, qualche nuvola sporadica, ad eccezione della regione Lazio, dove potrebbero verificarsi delle precipitazioni, nonché sulla zona a nord della Sardegna.

Situazione molto simile infine anche per domani, sabato 30 novembre 2024, dove dovrebbero verificarsi dei temporali soprattutto su Puglia, Calabria, Basilicata e nord della Sicilia, con annuvoloamenti sulle regioni adriatiche, ma anche Campania, e Appennini di Toscana e Lazio. Sul resto del Paese sole e clima sereno.