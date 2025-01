Cosa sta succedendo a Chiamamifaro ad Amici 2025? La cantante è stata chiamata da Rudy Zerbi per parlare dopo quanto successo durante la sfida di domenica. La ragazza, dopo un mese di incertezze e crolli, ha dato il meglio di sè e il professore ha notato questo cambio di rotta per salvarsi e l’ha accolta elogiando le sue doti durante l’ultima esibizione di Amici. “Pensavo volessi farmi il c**o“, ha esordito Chiamamifaro nella sala di Rudy Zerbi.

Lui l’ha subito fermata, dicendole che sì, tutti quei complimenti erano volti a farle una bella ramanzina. Di cosa si tratta? Zerbi si è fortemente lamentato perchè la cantante figlia di Cristina Parodi ha mostrato quello che vale solo nell’occasione della sfida e quindi in un momento in cui si trovava sottopressione. “Se ti serve questo per mostrare le tue qualità è preoccupante“, ha continuato il professore. Rudy Zerbi ha poi detto di capire che per lei quello era un momento sicuramente pesante: l’eliminazione di Teodora e la sfida l’hanno portata a tirare fuori quello che lui voleva da lei.

Chiamamifaro risponde a Rudy Zerbi dopo il confronto ad Amici: “Sono contenta della tua severità”

“Il fatto di vedere che tu hai bisogno di questo per tirare fuori una cosa così grossa mi fa incavolare“, ha continuato Rudy Zerbi, “Devo aspettare tutti questi mesi per vedere cosa puoi dare?“. La cantante ha poi risposto dicendo di essere perfettamente consapevole di quello che ha detto il professore e che le hanno fatto estremamente piacere queste parole “severe”, dato che ne aveva bisogno. “Farò tutto il possibile per farti vedere quello che so fare“, ha continuato. Chiaramente i social si sono fatti sentire e molti dei commenti sono andati contro Rudy Zerbi.

“E fu così che Rudy scaricò anche lei. Ma che ha visto di così diverso dal solito“, ha scritto un utente su Instagram. Non solo, “Rudy non sa fare il prof. Aspettiamo un mese e caccia pure lei“. Poi c’è anche chi non riesce a capire cosa ci sia di speciale in Chiamamifaro, concorrente di Amici e figlia di Cristina Parodi: “La canzone, a mio gusto, è brutta . Purtroppo questa ragazza non trasmette nulla , non mi piace e l’entrata di Antonia ha messo in evidenza ancora di più la sua mediocrità. Mi dispiace ma sono sicura che potrebbero far entrare ragazzi più validi“. Sarà davvero così?