Caos nelle scorse ore ad Amsterdam dove si sono verificati de durissimi scontri dopo la partita di Europa League fra l’Ajax, squadra locale, e il club israeliano del Maccabi di Tel Aviv. In totale, come riferito dal De Telegraaf, uno dei principali quotidiani olandesi, sono state arrestate 57 persone, anche se non è chiaro cosa sia accaduto. Fatto sta che le immagini di quanto avvenuto hanno fatto il giro del mondo e mostrano delle azioni violente e drammatiche, scene a cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, ha risposto inviando sul posto due aeri per aiutare i cittadini israeliani presenti appunto ad Amsterdam.

Per il premier si è trattato di un “incidente molto violento” contro i suoi connazionali di stanza in Olanda. Furioso Dilan Yesilgoz, leader della fazione VVD, il partito popolare per la libertà e la democrazia, che ha commentato il tutto dicendo: “Immagini incredibilmente disgustose degli attacchi contro ebrei olandesi e israeliani a Mokum. Feccia pura. Puro odio verso gli ebrei. Mi fa rivoltare lo stomaco”, parole affidate alla sua pagina ufficiale X.com.

AMSTERDAM, TIFOSI MACCABI AGGREDI, I COMMENTI DI SDEGNO

Sconcerto anche per la leader dell’Unione cristiana Mirjam Bikker, che ha affidato sempre all’ex social network Twitter il suo pensiero, ma definendo comunque l’operazione di salvataggio israeliana come “vergognosa”.

Divisa quindi la politica ad Amsterdam e in Olanda, e alle numerose voci si è aggiunta anche quella di Naftali Bennett, ex primo ministro di Israele, che ha parlato di “pogrom ad Amsterdam”, le famose sommosse popolari verso le minoranze riferite ad attacchi antisemiti contro gli ebrei. Secondo quanto riferito dall’ambasciata israeliana negli Stati Uniti, centinaia di israeliani sarebbero stati attaccati, di conseguenza ai turisti provenienti da Tel Aviv e dintorni viene consigliato di rimanere in albergo e di nascondere i simboli ebraici.

AMSTERDAM, TIFOSI MACCABI AGGREDI, SCHOOF: “INACCETTABILE”

Come detto sopra, sulla vicenda è intervenuto anche Netanyahu che ha inviato due aerei nei Paesi Bassi in soccorso dei suoi connazionali, anche se non è ben chiaro cosa sia accaduto dopo. La certezza è che i tifosi del Maccabi Tel Aviv che erano ad Amsterdam per vedere il match di calcio, sono stati inseguiti dopo l’incontro e numerosi disordini si sono verificati in particolare nei pressi di Piazza Dam. Non è certo il numero di feriti, con i media israeliani che parlano di dieci persone coinvolte anche se le loro condizioni fisiche non vengono precisate.

Le immagini emerse in queste ore sono comunque scioccanti, come ad esempio quella di un giovane a terra, presumibilmente israeliano, che viene preso a calci da altri ragazzi, video che è stato condiviso da un consigliere di Amsterdam. I voli messi a disposizione da Netanyahu sono attesi stamane all’aeroporto di Schiphol e al momento non si hanno ancora notizie certe: attendiamo aggiornamenti nel corso della giornata, intanto anche il primo ministro olandese Schoof ha condannato gli episodi “attacchi del tutto inaccettabili”.