Dalla Romania alla conquista di Ciao Darwin 9 nei panni di Madre Natura! Andreea Sasu con la sua bellezza e le sue forme mozzafiato ha fatto letteralmente impazzire il pubblico dello show-antropologico più divertente e irriverente della tv condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. La modella rumena non è nuova al pubblico di Ciao Darwin, visto che quest’anno è stata scelta per ben due volte come Madre Natura del programma. Classe 1990, Andreea sin dalla prima discesa ha incantato e catalizzato l’attenzione del pubblico in studio, ma anche di quello da casa e sui social. A soli 33 anni è una modella affermata e conosciuta nel mondo della moda, ma anche della pubblicità visto che ha lavorato per diversi brand e campagne pubblicitarie.

Andreea non è solo la Madre Natura di Ciao Darwin, visto che ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo come Temptation Island dove è stata una tentatrice del reality show campione d’ascolti di Canale 5.

Andreea Sasu e la vita privata: da Philipp Plein ad Andrea Iannone

La bellezza di Andreea Sasu, Madre Natura di Ciao Darwin 9, ha conquistato non solo il pubblico di Canale 5, ma anche personaggi e star di successo. In passato, infatti, la bellissima modella rumena ha fatto breccia nel cuore del pilota motociclista Andrea Iannone e poco dopo anche in quello del calciatore Riccardo Saponara. La storia d’amore più “nota” è stata sicuramente quella con Philipp Plein a cui è stata legata dal 2016. Una relazione importante quella nata tra i due che sono stati paparazzati tantissime volte insieme, per poi confermare personalmente la loro relazione. Da allora, tra alti e bassi, Andreea e Philipp hanno costruito la loro relazione, che ha portato di recente alla nascita del loro primo figlio insieme (il quarto per lui): Hurricane Thor Thunder. E c’è chi si chiede ora se i due pensino di convolare a nozze e coronare ulteriormente questo amore.

