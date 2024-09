E’ divenuta virale in queste ore la notizia della morte dell’attrice Anna Bianchi. La donna, come ricordano numerosi siti online a cominciare da quello de Il Giorno, aveva solo 55 anni e se ne è andata a causa di un mare incurabile. Attrice ma anche nel contempo insegnante e restauratrice, Anna Bianchi è salita spesso e volentieri sul palco dei teatri, grazie alla sua collaborazione con l’Accademia Campogalliani.

Un dolore enorme quello che ha lasciato nei suoi quattro figli, Margherita, Luigi, Alberto e Giacomo, ma anche nel marito, l’avvocato Francesco Bresciani, che fino all’ultimo è stato a fianco della moglie, morta in queste ore in quel di Mantova. Domani si terrà l’ultimo saluto, i funerali della povera Anna Bianchi, e siamo certi che saranno moltissimi coloro che accorreranno alla chiesa di San Barnaba, nella nota località lombarda, per omaggiare la 55enne. Una vita passata nell’arte quella della donna, che si era laureata proprio in storia dell’arte alla prestigiosa università Cà Foscari di Venezia, partecipando anche ad alcuni restauri in laguna, come ad esempio il lavoro sulle statue presso il Santuario delle Grazie.

ANNA BIANCHI, I SUOI MOLTEPLICI IMPEGNI

Nel corso della sua vita, breve ma intensa, ha anche insegnato, e soprattutto ha recitato, lei che aveva deciso di unire all’impegnativo lavoro di mamma anche tutte le sue passioni, a cominciare proprio dalla recitazione. Dopo aver studiato cinema in quel di Verona, era entrato nel mondo del teatro, dove ha recitato fino a che ha potuto, fino a che la malattia non le ha tolto anche le ultime forze che aveva per restare in piedi.

Ma non finisce qui perchè Anna Bianchi era anche una donna molto impegnata su temi sociali, a cominciare da quelli riguardanti l’universo femminile e proprio per questo aveva creato una compagnia teatrale “Senza trucco Ensemble”, che attraverso gli spettacoli sensibilizzava l’opinione pubblichi su temi come ad esempio la violenza sulle donne.

ANNA BIANCHI, NUMEROSI MESSAGGI DI CORDOGLIO

Con la diffusione della notizia della morte della povera donna, sono stati moltissimi coloro che hanno voluto omaggiare la defunta con un messaggio, un ricordo, un post, tenendo conto delle molteplici persone che conosceva proprio per via dei suoi numerosi impegni. Gli attori che lavoravano con lei all’Accademia, la descrivono come un’amica che rimarrà sempre con loro sul palco, mentre un’ex compagna di scuola in università, Monica Bianchi, ha voluto omaggiare il suo bellissimo sorriso con un pensiero anche alla famiglia.

Infine le parole di Francesca Corcella, un’altra collega di Anna Bianchi, che la descrive come una donna meravigliosa e sensibile, ma soprattutto con una forza incredibile. Leggendo queste parole, si comprende chiaramente come Anna Bianchi abbia lottato fino alla fine, provando a vincere una battaglia che però è risultata essere più forte di lei.