COME STA ANNA KALINSKAYA DOPO MALORE IN CAMPO

Momenti di paura per Anna Kalinskaya, la tennista russa fidanzata di Jannik Sinner che è impegnata all’Adelaide International. L’atleta russa è stata vittima di un malore durante il match contro la svizzera Belinda Bencic e si è ritirata, lasciando in apprensione gli spettatori e i fan, anche alla luce dell’Australian Open che è all’orizzonte. In merito alle cause del malore, si è trattato di un colpo di calore sopraggiunto proprio nel corso della partita dei sedicesimi di finale. In campo è intervenuto un medico a cui è stato chiesto di misurarle la pressione.

Ci sono stati attimi di paura, dopo i quali la fidanzata del campione italiano ha dovuto dare forfait. Dunque, è svanito il suo sogno di tornare a vincere. Sembrava pronta a dar battaglia all’avversaria, ma è riuscita a vincere un solo game prima di arrendersi in virtù del suo malore. La sua avversaria le ha subito augurato il meglio e di tornare in tempo per gli Australian Open, spiegando che non avrebbe voluto andare avanti così, con il suo ritiro, anche perché si sentiva in forma e, quindi, in grado di superarla in campo.

MALORE ANNA KALINSKAYA: IL PARERE DELL’ESPERTO

Il malore che l’ha costretta al ritiro potrebbe mettere in discussione la partecipazione di Anna Kalinskaya all’Australian Open, dunque la priorità in questo momento è riuscire a recuperare, visto che la preparazione per questo torneo prestigioso è fondamentale per arrivare all’appuntamento con una condizione fisica e mentale al top.

Sul malore di Anna Kalinskaya si è espresso il medico sportivo Giuseppe Capua, che all’Adnkronos ha dichiarato che il ritiro sia giusto dal punto di vista precauzionale e che il colpo di calore non deve sorprendere, anzi può insorgere tra gli sportivi a causa del caldo, che può provocare ipotensione, scarso afflusso di sangue sia al cervello sia al cuore.

La pressione bassa può comportare scompensi cardiaci e cerebrali, svenimenti e problemi muscolari, quindi bisogna monitorare la frequenza cardiaca e la pressione. Considerando che il dispendio energetico degli sportivi è elevato con le alte temperature, bisogna fare attenzione non solo alle articolazioni, ma anche ai muscoli e alle ossa.