I Casi di Teresa Battaglia-Ninfa Dormiente, anticipazioni puntata di oggi: un presunto suicidio crea un effetto domino

È tutto pronto per la messa in onda della nuova stagione de I Casi di Teresa Battaglia, la profiler di polizia nata dai romanzi di Ilaria Tuti che ha il volto di Elena Sofia Ricci che sarà alle prese con nuovi intricati omicidi. Il caso in realtà è unico anche se si tratta di più omicidi che nonostante siano avvenuti a distanza di molto tempo (diversi decenni) sembrano collegati tra di loro. La nuova stagione si chiama Ninfa Dormiente in riferimento ad un misterioso quadro che ritrae appunto una fanciulla ma che ha una macabra particolarità: è stato dipinto con il sangue umano.

Le anticipazioni su I Casi di Teresa Battaglia-Ninfa Dormiente svelano che tutto avrà inizio con un drammatico suicidio. La giovane agente Marta Trevisan si toglierà la vita sparandosi un colpo al petto tra le montagne della Val Resia. Teresa Battaglia e la sua squadra, l’ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata) e l’ispettore capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) inizieranno ad indagare e la commissaria sarà sempre più convinta che in realtà la morte di Marta sia un omicidio camuffato da suicidio magari connesso al suo doloroso passato.

I casi di Teresa Battaglia-Ninfa Dormiente, anticipazioni puntata 28 ottobre 2024: due morti choc

Le anticipazioni su Ninfa Dormiente della prima puntata di stagione in onda oggi, lunedì 28 ottobre 2024, svelano che durante le indagini sulla morte dell’agente Marta Trevisan, il commissario e profiler Teresa Battaglia scoprirà che l’agente stava cercando la verità sul padre accusato a sua volta di aver ucciso la sua amante. Andando avanti nelle indagini si scoprirà che Marta è stata davvero uccisa e non si è trattato di un suicidio. La commissario però dovrà fare i conti anche i demoni interiori, è infatti malata di Alzheimer e sta iniziando a perdere lucidità

E non finisce qui perché la sua morte sembrerà essere collegata a un quadro perduto da tempo che lascia dietro di sé una scia di morte. Si tratta della Ninfa Dormiente, un ritratto dipinto con sangue umano che ritrae il volto di una giovane donna senza nome. A questo punto le domande a cui Teresa dovrà dare delle risposte saranno tante, quale segreto nasconde il quadro? E come e perché la vittima, l’agente Marta Trevisan, ne è venuta in possesso?

Ninfa Dormiente-I Casi di Teresa Battaglia: quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni de I Casi di Teresa Battaglia-Ninfa Dormiente, non resta che ricordare che la nuova stagione della fiction con protagonista Elena Sofia Ricci andrà in onda per tre puntate a partire da oggi, 28 ottobre 2024, alle 21.35 circa su Rai1 mentre le prossime saranno domani e l’ultima lunedì prossimo. È possibile seguire le puntate in diretta streaming su Raiplay. Nel cast figurano anche Giuseppe Spata, nelle vesti dell’ispettore Massimo Marini e Gianluca Gobbi che invece è l’ispettore capo Giacomo Parisi e braccio destro della commissaria. new entry saranno Fausto Maria Sciarappa ne panni di Albert Lona: nuovo dirigente della Squadra Mobile e spina nel fianco di Teresa e Marial Basma – Riva che è Alice esperta di ritrovamenti ed analisi di resti umani e tracce biologiche.