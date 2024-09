E’ giunto al quarto capitolo lo spin off realizzato da Ryan Murphy e che come il titolo principale continua a chiamare a raccolta un gran numero di appassionati. Le anticipazioni 911 Lone Star promettono ancora adrenalina e sorprese, sia per la puntata di questa sera – 29 settembre 2024 – che per la seguente in onda il prossimo 6 ottobre 2024. Nuovi casi tutti da dirimere per i protagonisti della quarta stagione; non resta dunque che tuffarci nelle anticipazioni 911 Lone Star in vista della terza puntata di questa sera – 29 settembre 2024 – e la quarta prevista per il prossimo 6 ottobre 2024.

911 Lone Star, quarta stagione: anticipazioni terza puntata 29 settembre 2024

Le anticipazioni 911 Lone Star per la terza puntata – in onda questa sera, 29 settembre 2024 – partono dagli accadimenti dell’episodio precedente. Owen è stato ampiamente ascoltato dal sergente O’Brien e, dopo l’interrogatorio da parte dell’FBI, le indagini sembrano ancora in alto mare. Come se non bastasse, il primo viene nuovamente chiamato a colloquio per chiarire ulteriori punti sul caso della banda di motociclisti.

Ovviamente, oltre alla trama cardine della quarta stagione di 911 Lone Star, nuovi risvolti sono tutti da scoprire per quanto riguarda i singoli casi che in ogni episodio catturano l’attenzione degli appassionati. Questa volta la squadra viene chiamata per aiutare un uomo che avrebbe assistito ad un grave incidente di una ragazza. Quest’ultima è infatti caduta da un dirupo e l’operazione è fin dai primi momenti più ostica del previsto. Nel frattempo, Carlos si dilegua per concentrarsi su una vicenda ancor più delicata: un suo caro amico risulta scomparso.

911 Lone Star, quarta stagione: anticipazioni quarta puntata 6 ottobre 2024

Stando alle anticipazioni 911 Lone Star in vista della quarta puntata – in onda il prossimo 6 ottobre 2024 – sarà ancora Owen a catturare l’attenzione. L’uomo è ancora sulle tracce della banda di motociclisti e le ultime scoperte sembrano dettare una strada del tutto nuova per il prosieguo delle indagini. Intanto, l’apprensione di Carlos salirà alle stelle quando un retroscena sull’amico scomparso metterà in dubbio tutte le convinzioni raccolte in precedenza.

