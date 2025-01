Le intriganti vicende de La Promessa continuano ad appassionare moltissimi telespettatori, questi infatti sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nelle prossime puntate. La nota soap opera spagnola viene trasmessa su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan. Sono sempre tante le novità e i colpi di scena che lasciano spesso senza parole, gli episodi oltre che in televisione sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nei precedenti episodi de La Promessa Curro ha ammesso di aver preso un’importante decisione, cioè quella di arruolarsi, una scelta che sta preoccupando non poco la sorella. Jana ha infatti chiesto a Maria di spingere Salvador a convincere il ragazzo a cambiare idea, anche se lui non sembra essere intenzionato a farlo. Stando alle anticipazioni nella puntata di domani, giovedì 23 gennaio 2025, Curro confiderà a Manuel il vero motivo che lo ha spinto a decidere di arruolarsi, c’entra una delusione d’amore.

La Promessa, anticipazioni 23 gennaio 2025: Curro vuole arruolarsi per dimentica Martina

Fino ad ora Curro non si era mai lasciato sfuggire nessun dettaglio in merito alla sua decisione di arruolarsi. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nell’episodio di domani rivelerà al cugino che Martina lo ha davvero ferito e il suo unico desiderio al momento è quello di allontanarsi da lei per dimenticarla.

Cos’altro succederà a La Promessa nella puntata di giovedì 23 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate fino ad ora Don Alonso proverà a fermare Curro a differenza di Don Lorenzo che invece non ha nessuna intenzione di intervenire. Nel frattempo Cruz continuerà ad osservare l’atteggiamento di Blanca e Manuel perché è convinta che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

