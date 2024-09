Anticipazioni La promessa, 27 settembre 2024: Leonor se ne va senza salutare Cruz

La promessa torna in onda oggi pomeriggio, venerdì 27 settembre 2024, con l’ultimo appuntamento settimanale su Canale 5 prima del weekend; ma che cosa ci rivelano le anticipazioni di questa nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Leonor ha deciso di lasciare la tenuta, dopo il suo breve soggiorno, e di volare alla volta degli Stati Uniti d’America per inseguire il suo sogno di lavorare nella moda; la ragazza tuttavia abbandona la Promessa con assoluta discrezione e senza salutare Cruz, la quale rimane profondamente turbata.

Nel frattempo si è scoperto che Jeronimo è il responsabile del furto dell’orologio di Lorenzo; la verità è venuta a galla ma, fino a quel momento, a farne le spese è stata Maria. La cameriera è stata infatti allontanata dalla tenuta poiché accusata del furto, e Cruz ha così deciso di licenziarla; ora però che la sua innocenza è stata finalmente dimostrata, tornerà a lavorare con il resto della servitù? Cruz non è ancora del tutto convinta e, nonostante la sua innocenza, si oppone al ritorno della ragazza.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa andate in onda su Canale 5 i giorni scorsi, la tenuta ha ricevuto la visita a sorpresa di Eusebio Bueno, il padre di Abel. Tuttavia l’ospite calamita su di sé numerosi sospetti, soprattutto da parte di Jana e Manuel; entrambi infatti vedono in lui qualcosa di strano e, confidandosi l’un l’altra, spiegano i loro dubbi.

Abel tenta però di distogliere l’attenzione dal padre e ogni dubbio su di lui, rassicurando che non c’è assolutamente nulla di strano. Nel frattempo Leonor abbandona la Promessa per volare alla volta d New York; la ragazza, tuttavia, se ne va nella più assoluta discrezione e senza salutare nessuno…

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Dove seguire gli appuntamenti con La promessa? In televisione la soap opera va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.35 circa nei pomeriggi di Canale5; inoltre il pubblico può seguire le puntate anche in streaming, utilizzando la piattaforma di Mediaset Infinity.