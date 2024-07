Anticipazioni La Promessa, puntata del 14 luglio 2024/ Colpo di scena per Margarita: vince la tenuta

Anticipazioni La Promessa, 14 luglio 2024: Margarita vince a poker la tenuta

Nel pomeriggio di Canale5 le soap spagnole non hanno avuto lo stesso successo delle dizi turche, titoli come Un altro domani per esempio sono state sospese prima della fine. Diverso, invece, è il caso de La Promessa che va in onda dal lunedì alla domenica a partire dalle 15.26 circa. E dalle anticipazioni su La Promessa della puntata di domenica 14 luglio 2024 si scopre che grandi colpi di scena coinvolgeranno Margarita.

Nel dettaglio, infatti, Margarita si rivelerà essere molto abile nel gioco di carte e riuscirà a fregare Don Lorenzo, portandolo a giocarsi i documenti di proprietà di una parte della tenuta dei Lujàn e grazie ad una mano vincente diventerà a tutti gli effetti comproprietaria de La Promessa. Ovviamente quando Cruz lo verrà a scoprire andrà su tutte le furie ma sarà difficile impedire alla vedeva di Don Ferdinando di impossessarsi della tenuta. Stando alle anticipazioni de La Promessa del 14 luglio 2024 Candela scoprirà il segreto di Don Carlos. Quest’ultimo ha deciso di seguire sua figlia Casilda a Gijon e spera che la donna lo segua. E non è tutto Teresa andrà a svegliare Jimena che sta trascorrendo tutto il pomeriggio a letto. La cameriera troverà però una brutta sorpresa tra le lenzuola della marchesina

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Svelate le anticipazioni de La Promessa, nelle precedenti puntate è successo che Carlos ha fatto un’importante proposta di matrimonio a Candela, la quale tuttavia non ha ancora preso una decisione. L’uomo però è in difficoltà ed è stata la sua fidata collega e amica Simona a convincerlo a dire tutta la verità alla sua amata. Le ricerche di Ramona, inoltre, proseguono e Manuel si mostra preoccupato di fronte alla rivelazione di Jana: la donna sospetta infatti di Cruz, dopo aver ritrovato il suo ventaglio a casa di Ramona, e l’ha invitato a parlare con la madre. Manuel decide così di porre la Marchesa sotto interrogatorio, ma lei reagisce male alle domande e si rifiuta di rispondere.











