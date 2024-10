La Promessa non si ferma nemmeno nel weekend e come al solito catturerà non poco l’attenzione dei telespettatori con le sue intriganti vicende, le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 rivelano tante novità e colpi di scena. Saranno ancora tutti sconvolti per la morte di Feliciano, Cruz dopo aver comunicato la terribile notizia al nipote gli ha causato un attacco di panico, ma farlo stare male era proprio il suo scopo ed è per questo motivo che ha ignorato le indicazioni del marito. La Marchesa si sfogherà con Alonso per la partenza di Manuel, nei precedenti episodi il ragazzo aveva rivelato al marchesa il suo desiderio di partecipare alla competizione aeronautica Herzog-Staackman.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz accuserà il marito anche dell’allontanamento di Leonor. Proprio mentre stanno parlando di lei riceveranno un telegramma che contribuirà a rovinare l’equilibrio già molto precario a La Promessa. Di che si tratta? I marchesi verranno messi al corrente di una drammatica notizia, subito dopo essere arrivata a New York Leonor è scomparsa.

La Promessa, anticipazioni 19-20 ottobre 2024: Salvador e Maria presto sposi? Pia e Romulo li fermano

Cos’altro succederà nelle prossime puntate de La Promessa, in onda sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024? Le anticipazioni fanno sapere che Lope chiederà a Vera di fare un picnic insieme, proposta che lei accetterà con molta gioia. Salvador e Maria sono finalmente pronti a rendere pubblica la loro storia d’amore perché vogliono convolare a nozze, Romulo e Pia però li fermeranno ricordando loro il divieto imposto dai marchesi.

Stando alle anticipazioni de La Promessa nei prossimi episodi Jeronimo si recherà a La Promessa per far sapere a Pelayo che Cavendish ha ordinato una grossa quantità di armi e vuole far avvenire nella sua proprietà la transazione, Pelayo però si rifiuterà di consegnare le chiavi del magazzino. Nel frattempo Don Alonso inizierà ad indagare in merito all’incidente avvenuto durante la caccia per scoprire come siano andate realmente le cose. Lorenzo apparirà molto preoccupato e deciderà di parlarne con Cruz. Le novità non sono ancora finite, Martina dirà a Curro che insieme non potranno mai essere davvero felici perché la loro storia d’amore dovrà rimanere sempre segreta. La donna confesserà di aver commesso un errore nell’assecondare le sue speranze.

