Anticipazioni La promessa, 27 e 28 agosto 2024: Manuel rinuncia al suo titolo

Oggi e domani pomeriggio, martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2024, la programmazione di Canale 5 propone due nuove ed attesissime puntate della soap spagnola La promessa. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity (qui le anticipazioni relative a tutta la settimana), Catalina è guarita dopo i problemi respiratori in seguito all’incendio, mentre Curro ha preso una decisione molto importante: rinunciare al titolo di Conte de La Mata contro la volontà di Lorenzo.

Il giovane si è così ribellato al padre, rinunciando al suo cognome, e la sua decisione è stata supportata da Alonso pur con qualche titubanza; per lui arriva però una proposta allettante da Manuel, che rinuncia al suo titolo di Barone de Linaja e di affidarlo proprio a lui.

Anticipazioni La promessa: Curro diventa Barone

Proseguendo con le anticipazioni La promessa relative alle puntate di oggi e domani, martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2024, Curro accetta la proposta di Manuel di diventare il barone de Linaja e la novità viene accettata, suo malgrado, anche da Cruz. Presso la tenuta viene così celebrata la baronia di Curro per la gioia di Alonso e con la disapprovazione di Cruz e Lorenzo; inoltre, Mauro decide di abbandonare La promessa per un nuovo incarico professionale.

Ma cos’altro ci rivelano le anticipazioni? Salvador e Maria hanno deciso di mettersi nuovamente insieme e ne hanno dato comunicazione a Lope, mentre si infittisce il mistero sulla cessione da parte di Manuel del suo titolo di Barone; Cruz vuole vederci chiaro e viene informata da Margarita che ad aver fatto pressione sulla scelta è stato nientemeno che Alonso. Inoltre, Abel pizzica Jana e Manuel intenti a baciarsi: il medico scopre così la loro segreta storia d’amore.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Gli appuntamenti pomeridiani con La promessa vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 15.45, mentre il weekend alle ore 15.30; oltre alla visione in tv, è disponibile anche la visione delle puntate in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

