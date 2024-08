Mina Settembre 3 anticipazioni: il personaggio di Serena Rossi diventa mamma

Ogni domenica Rai1 ha deciso di trasmettere in prima serata le repliche di Mina Settembre 2, fiction ambientata a Napoli nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni. In autunno andrà in onda la nuova stagione e continueranno le vicende dell’assistente sociale che ha il volto di Serena Rossi e non mancheranno clamorose novità e colpi di scena nella trama. Dalle anticipazioni Mina Settembre 3, infatti, si scopre che il triangolo amoroso che vede la protagonista affiancata dal ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno) e dal suo ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) giungerà al termine.

Gli sceneggiatori, già alla fine della prima stagione, avevano promesso che questo ménage à trois non sarebbe durato a lungo e così sarà. Sin dalle prime puntate della prossima stagione, infatti, Mina Settembre 3 farà una scelta e deciderà di stare con Domenico, lasciando definitivamente Claudio che, nel corso della seconda stagione, sembrava avere ancora qualche possibilità. Conseguenza di questa scelta è l’uscita di scena del personaggio di Giorgio Pasotti. Vi abbiamo già anticipato, infatti, che Giorgio Pasotti dirà addio e ci sarà l’ingresso di due nuove new entry.

Anticipazioni Mina Settembre 3: che fine fa Olga? Torna Viola

Le anticipazioni Mina Settembre 3 svelano anche cosa succederà agli altri protagonisti della fiction di Rai1. Non ci sarà Olga (Marina Confalone), la mamma di Mina (Serena Rossi). La protagonista farà a meno quindi delle battute al vetriolo della madre, proprio mentre lei stessa dovrebbe affrontare la sfida della maternità. Rosa, invece, rimarrà a Napoli, sempre pronta a dare una mano alla nipote. Tornerà invece Viola (Ludovica Nasti) che ha sempre vissuto in casa-famiglia, chiede a Mina di adottarla, avendo trovato in lei l’unica persona capace di capirla e di dimostrarle affetto. Spazio avranno, infine, i giovani e delle problematiche a loro legate, soprattutto dopo la pandemia. Fenomeni di cui spesso sentiamo parlare e che vedono gli adolescenti in cerca di aiuto e sostegno.