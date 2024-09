Anticipazioni My Home my Destiny 2, 1 settembre 2024: Cemile è disperata per la morte della sorella

E’ tutto pronto per una nuova puntata di My Home my Destiny 2, oggi su Canale 5. Le anticipazioni della celebre serie turca ci raccontano che i preparativi per il rito funebre di Mujgan procedono a spron battuto. Inevitabilmente, Cemile ha il morale sotto i tacchi e il trauma sembra aver congelato la sua vita. Eppure, la donna fa di tutto per tenersi occupata ma il pensiero della morte della sorella non lascia la sua mente nemmeno per un momento. Grazie ali un incontro con Nuh, però, riuscirà a sfogarsi e a liberare un pianto che aveva dentro da troppo tempo.

Nel frattempo Zeynep decide di restare al fianco di Mehdi, preoccupata per come potrebbe reagire. Altri problemi bussano alla porta quando viene a sapere che la sua auto aziendale è stata vandalizzata. Nermin, certa che qualcuno abbia preso di mira la figlia, chiede a Baris di darle una mano a scovare i responsabili.

My Home My Destiny 2, le anticipazioni di domenica 1 settembre: un incontro speciale per Zeynep

Sbirciando le anticipazioni di My Home my Destiny 2 scopriamo che, durante la sepoltura, Zeynep conosce un giovane gruppo di donne che fanno parte di un’associazione per la difesa dei diritti delle donne e sono lì per far sentire la propria vicinanza alla famiglia. La puntata di oggi, ricordiamo è visibile in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Non sono previste repliche in tv, tuttavia è possibile rivedere le le puntate già andate in onda consultando la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile visualizzare già tutti gli episodi di My Home My Destiny 2.

