Come al solito non mancheranno tante interessanti novità e colpi di scena nei nuovi episodi della seconda stagione di My Home My Destiny. L’amatissima dizi turca viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti della soap, restano infatti incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Endless Love, puntata 21 gennaio 2025/ Emir evita l'arresto e fugge via, Zeynep gli dice addio

Tante saranno le novità che riusciranno a sorprendere non poco i telespettatori nella nuova settimana di My Home My Destiny. Stando alle anticipazioni trapelate sul web Savas riuscirà a stupire non poco Emine nella puntata che andrà in onda domani, martedì 21 gennaio 2025. Cosa farà? Prenoterà in un ottimo ristorante un tavolo per due per poter cenare da soli, lei rimarrà senza parole e con molto entusiasmo accetterà il suo invito.

Titti in pericolo in Mina Settembre 3: anticipazioni prossima puntata/ Vittima di uno stalker rischia grosso

My Home My Destiny, anticipazioni 21 gennaio 2025: Nuh rovinerà i piani di Savas, Emine lo raggiungerà per consolarlo

Nei precedenti episodi della nota dizi turca Cemile ha deciso di trasferirsi a Duzce insieme a Benal e alla piccola Mujgan per non stare lontana dalla nipote. È stato un momento molto doloroso quello in cui lei e Nuh si sono salutati in lacrime davanti casa, al momento infatti sembra che il loro matrimonio sia giunto al capolinea. Lui in preda alla disperazione telefonerà ad Emine nella puntata di My Home My Destiny che andrà in onda domani, martedì 21 gennaio 2025.

Sentendolo così sconvolto Emine deciderà di rinunciare alla sua cena con Savas per correre da Nuh. La figlia di Sultan gli consiglierà di rispettare la decisione della moglie e di concederle un po’ di tempo, lui però apparirà molto deluso e arrabbiato. Lui pensa di aver fatto davvero tanto per Cemile, ma nonostante tutto ha deciso di partire e di abbandonarlo. Nel frattempo Sakine si arrabbierà con Nermin, pensa infatti che voglia tenerla lontana da Zeynep. La ragazza si sta dedicando molto alla sua carriera e trascorre pochissimo tempo a casa, la madre adottiva però la sostiene. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che Ali Riza vedendo Savas un po’ triste lo inviterà a lottare per amore.

Tradimento anticipazioni turche: Tolga muore/ Spoiler choc: dramma dopo la scoperta di un tradimento