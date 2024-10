Anticipazioni NCIS 21 della puntata di oggi, 11 ottobre 2024: il rapimento di Derek Bailey

Oggi, venerdì 11 ottobre 2024, in prima tv su Raidue, torna l’appuntamento con NCIS 21. Nata come spin-off di JAG-Avvocati in divisa, la serie racconta de vicende degli agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), gruppo della marina militare degli Stati Uniti. Nell’episodio in onda questa sera dal titolo “Rapimenti e bugie”,, visibile in diretta televisiva dalle 21.20 e in diretta streaming su Raiplay, il sottufficiale Derek Bailey scompare misteriosamente in un parco mentre sta chiedendo la mano della sua fidanzata.

La sua scomparsa improvvisa preoccupa tutti, ma grazie alle telecamere di sorveglianza si scopre la verità. Bailey, infatti, non è scomparso nel nulla ma è stato rapito da una società che propone avventure estreme a pagamento. Derek, alla ricerca di una nuova avventura, aveva acquistato il pacchetto “isolamento di tre giorni”. La squadra comincia così a pensare che potrebbe essere rinchiuso in una stanza, ma quando la porta si apre gli agenti trovano il cadavere dell’uomo che si occupava di sorvegliarlo.

NCIS, anticipazioni prossima puntata 18 ottobre 2024: il piano

NCIS 21 tornerà in onda la prossima settimana con un nuovo episodio dal titolo “Il piano”. L’episodio in onda la prossima settimana, sempre in prima serata su Raidue, è il quinto della ventunesima edizione e promette nuovi colpi di scena e nuove sorpresa per la squadra impegnata sempre a risolvere nuovi casi che coinvolgono, anche indirettamente, i componenti della squadra.

Nell’episodio in onda la settimana prossima, al centro della trama ci sarà l’agente speciale capo operante in Estremo Oriente, nonché padre di Jessica, Feng Zaho. L’uomo sarà contattato dall’agente James Chen che è impegnato come infiltrato su un peschereccio- L’agente lo contatterà per aiutare una persona che ha bisogno del loro aiuto. Riuscire ad aiutarla, però, non sarà affatto facile perché ci saranno diversi imprevisti.

