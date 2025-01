Anticipazioni Ritorno in Paradiso 10 gennaio 2025: la nuova vita di Mackenzie Clarke

Oggi, mercoledì 8 gennaio 2025 arriva l’attesissimo spin off della serie Delitti in paradiso, Ritorno in paradiso. Si parlerà di una protagonista femminile interpretata da Anna Samson, la detective Mackenzie Clarke. Quest’ultima si troverà in una situazione un po’ particolare dato che allontanata dal dipartimento di Londra per via di un’incomprensione: l’hanno accusata di aver intralciato le indagini su un caso a cui stava lavorando. Così torna in Australia dalla madre per un riposo forzato, ma qui succederà di tutto.

Anticipazioni Ritorno in Paradiso, oggi 10 gennaio 2025 su Rai 2/ Mackenzie e il bicchiere avvelenato

Il cast della nuova serie vede la partecipazione di diversi attori tra cui Tai Hara, Lloyd Griffith, Aaron McGrathle e Catherine oltre alla protagonista Anna Samson che appunto interpreta la detective. A proposito di quest’ultima, si troverà invischiata in una situazione poco piacevole: tornata in Australia sarà costretta a lavorare nell’ex dipartimento con i suoi vecchi colleghi e tra loro ci sarà anche Glenn Strong il suo ex fidanzato, che ha lasciato davanti all’altare poco prima di sposarlo. Il clima dunque non è dei migliori e anche i cittadini non la accoglieranno al meglio.

Quando inizia Mina Settembre 3 con Serena Rossi: cast, anticipazioni/ Puntate e trama della fiction di Rai 1

Secondo episodio di Ritorno in Paradiso, la trama

Di cosa parlerà il secondo episodio di Ritorno in Paradiso? Dopo la prima puntata andata in onda mercoledì 8 gennaio 2025, la serie torna per un doppio appuntamento settimanale oggi 10 gennaio. La trama sta lasciando tutti senza parole anche perchè oltre ai classici casi di indagine si evolvono anche gli intrighi amorosi tra la protagonista e il suo ex fidanzato. Nonostante lei lo abbia lasciato all’altare, per motivi di lavoro la madre di Strong decide di tenerla nel dipartimento australiano ignorando quanto successo tempo prima con il figlio.

Anticipazioni Endless Love, puntata 11 gennaio 2025/ Asu prova ad uccidere Nihan, Leyla la ferma ferendola

Nella prossima puntata del 10 gennaio si parlerà di un avvelenamento. Infatti, Mackenzie verrà coinvolta in un’indagine assai particolare: in città ci sarà una corsa di promozione per alcuni integratori che ha preparato Jade, ma proprio in quel frangente muore un uomo. Si tratta di Curtis, socio in affari dello stesso Jade e la sua scomparsa allerta subito la comunità. Mackenzie è convinta che non si sia trattato di una morte accidentale ma che sia stato un omicidio programmato a tavolino per eliminarlo.