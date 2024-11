Va in onda stasera, mercoledì 27 novembre 2024, il quinto episodio di Stucky. La nota serie tv che vede Giuseppe Battiston e Laura Cravedi nei panni di protagonisti tiene compagnia ai telespettatori ogni mercoledì su Rai Due alle 21.20 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di tutti coloro che la seguono. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nel nuovo episodio, disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay oltre che sul piccolo schermo.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito al quinto episodio di Stucky intitolato ‘La cicala e la formica’, come al solito colpi di scena e novità non mancheranno e terranno i telespettatori col fiato sospeso. L’ispettore Stucky si ritroverà ad affrontare un nuovo ed avvincente caso che inizialmente sembrerà molto semplice ma si rivelerà decisamente più complesso del previsto. La vittima questa volta è Fabio Berrin, noto per essere un giocatore d’azzardo incallito oltre che un donnaiolo. L’uomo verrà trovato senza vita e la vicenda nasconderà non pochi segreti.

Stucky, anticipazioni mercoledì 27 novembre 2024: L’ispettore Stucky scopre una verità complessa che riguarda la vittima

L’ispettore Stucky dovrà indagare sulla morte di Fabio Berrin nel quinto episodio di Stucky, in onda stasera su Rai Due. Le anticipazioni fanno sapere che in un primo momento la causa del decesso sembrerà uno choc anafilattico, ma non sarà davvero così. L’esame autoptico, infatti, rileverà nel corpo della vittima tracce di un potente pesticida. Tutti gli indizi condurranno al marito dell’ultima amante di Berrin, su tutte le furie per essere stato lasciato dalla moglie, l’ispettore però seguirà il suo istinto e non si lascerà ingannare dalle apparenze.

Nella puntata di Stucky di mercoledì 27 novembre 2024 l’ispettore si renderà subito conto che dietro la vicenda ci sono dei segreti che non sono ancora venuti a galla. Inizierà quindi ad indagare sulla vita di Fabio Berrin e sulle persone che lo circondavano. Le anticipazioni fanno sapere che come sempre riuscirà a notare anche i dettagli più sottili che lo condurranno ad una verità che si rivelerà molto più complessa di ciò che sembrava all’inizio.