Anticipazioni Stucky, puntata di oggi 20 novembre 2024: l’ispettore sconvolto dalla morte di due tossicodipendenti

Continuano con successo le vicende dell’ispettore Giuseppe Stucky su Rai2 e dalle anticipazioni sulla puntata di oggi si scopre che il protagonista che ha il volto di Giuseppe Battiston sarà alle prese con due morti che apparentemente sembrano accidentali ma che ben presto si riveleranno essere due veri e proprio omicidi. Le anticipazioni Stucky, fiction di Rai2, svelano che l’episodio di puntata si intitola Un’altra vita e per quanto riguarda la trama ruota attorno al ritrovamento di due cadaveri in un magazzino abbandonato.

Si scoprirà successivamente che si tratta di due tossicodipendenti ma ad insospettire l’ispettore sarà la circostanza che i due corpi verranno ritrovati assieme ad un sacchetto contenente diamanti rubati da una nota gioielleria. A questo punto le anticipazioni Stucky della puntata di oggi 20 novembre 2024, rivelano che l’ispettore sarà dubbioso sulla dinamica, ed inizierà ad indagare partendo proprio dalla proprietà della gioielleria. Chi ha ucciso e perché i due uomini? Grazie al suo straordinario fiuto ben presto arriverà alla verità.

Le anticipazioni Stucky della prossima puntata, invece, svelano che come sempre l’ispettore avrà a che fare con un omicidio o un brutto fatto di cronaca e, nonostante il suo essere buffo e sopra le righe riuscirà a risolverlo grazie al suo straordinario fiuto ed alle sue capacità di capire l’animo umano indagando e scavando sull’aspetto psicologico di vittime e carnefici assassini e assassinati. Al suo fianco nelle indagini e nella vita nonostante il suo carattere particolare ha una squadra pronta a supportarlo in qualsiasi caso.

Nonostante li bistratti e tratti male, anche se in realtà crede molto in loro, Stucky al suo fianco ha i giovani poliziotti Fabio Guerra e Ilaria Landrulli, interpretati rispettivamente da Alessio Praticò e Laura Cravedi. Quando ha bisogno di schiarirsi le idee e di un consiglio può rifugiarsi nella Trattoria dell’Oste Secondo, che ha il volto di Diego Ribon. È, però, il rapporto con il medico legale Marina Šimkova (che ha il volto di Barbora Bobulova) ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni Stucky della puntata del 27 novembre 2024 rivelano che i due saranno sempre più vicini e in sintonia, scatterà l’amore tra l’ispettore e l’affascinante medico legale?

Svelate tutte le anticipazioni Stucky della puntata di oggi e della prossima, 20 e 27 novembre 2024 non resta che ricordare che la fiction con protagonista Giuseppe Battiston va in onda ogni martedì in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.35 circa con un singolo episodio. Quello di questa sera è il quinto e il prossimo il sesto. È possibile seguire le puntate in diretta streaming su Raiplay dove sono sempre consultabili. Ottimo è il riscontro del pubblico per la serie nata dai romanzi di Fulvio Ervas. La prima puntata è stata vista da 1 milione e 525 mila spettatori pari all’8% di share mentre le successive hanno mantenuto un ottimo dato.