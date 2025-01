Antonella Lovero, Gaia e Martina: chi sono la moglie e le figlie di Mauro Mastrototaro di Boss in Incognito

Mauro Mastrototaro, presidente di Mastrototaro Food, azienda che ha sede a Bisceglie (Bat), oltre ad aver costruito una brillante carriera dedicando diverso tempo alla propria azienda, è il protagonista della puntata di Boss in incognito in onda oggi, luned’ì13 gennaio 2025. Sulla sua biografia e sulla sua preparazione professionale non ci sono molti dettagli ma, sbirciando sul suo profilo Instagram, si scopre qualcosa in più della sua vita privata. Mauro Mastrototaro, infatti, è sposato con Antonella Lovero e con lei ha formato una splendida famiglia con la nascita delle figlie: Gaia e Martina.

Quella del Boss in incognito di questa sera è una vita in cui prevale la presenza femminile. Tra le tante foto presenti sui social, infatti, spicca una in cui l’imprenditore non è solo in compagnia della moglie e delle figlie, ma anche della mamma.

La dedica di Mauto Mastrototaro alle donne della sua vita

Tra le varie foto presenti sul profilo Instagram di Mauro Mastrototaro, ci sono diverse immagini in cui il presidente della Mastrototaro Food sfoggia il suo miglior sorriso accanto alle donne della sua vita. “Beato tra le mie donne! Cinque sorrisi, tre generazioni, un unico grande amore. Mia madre, mia moglie, le mie figlie: la mia vita in un’istantanea”, scrive nella didascalia di una foto.

Insieme alla famiglia, inoltre, ama viaggiare e staccare la spina, per qualche giorno, dal lavoro come ha fatto in occasione di un viaggio speciale. “Le mie prime vacanze dopo diversi anni a secco. Sono con la mia famiglia, manca solo Gaia che, da stacanovista qual è, nonostante le nostre suppliche per convincerla a seguirci, ha anteposto il dovere al piacere, da Mastrototaro doc! Fra poco ha una gara internazionale e non ha voluto distogliere la sua concentrazione! Per una settimana volutamente ho lasciato il mio smartphone in Italia ed ho evitato di fare storie per potermi rilassare al massimo. Il tempo dedicato al riposo, alla famiglia e alla bellezza non è tempo sottratto al lavoro, anzi: accresce l’impegno e migliora la qualità”, scriveva sotto un’altra foto.

