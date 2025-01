L’appuntamento di questa sera con Boss in Incognito 2025 ci propone un salto in una realtà che unisce tradizione e dinamiche aziendali; è la storia de L’Antica Pizzeria da Michele in the world osservata dal punto di vista di uno dei fautori del grande successo del marchio sia in termini di produzione che di fatturato. Se vi state chiedendo chi è il boss in incognito, la risposta è Alessandro Condurro: amministratore delegato dell’attività protagonista nella puntata di questa sera ma soprattutto legato affettivamente alla realtà che oggi è il suo baricentro professionale.

Boss in incognito, Alessandro Condurro de L’Antica Pizzeria da Michele/ Puntata 27 gennaio 2025 (Replica)

Alessandro Condurro – Boss in Incognito protagonista questa sera, 27 gennaio 2025 – prima ancora di essere il Ceo de L’Antica Pizzeria da Michele in the world è parte integrante del senso di tradizione e appartenenza che caratterizza il luogo. E’ lui stesso a raccontarlo, così come racconta la soddisfazione nell’aver portato il brand a superare confini nazionali; segno di una crescita ben riuscita ma soprattutto soddisfazione per una realtà che parte dalle radici familiari e che è arrivata a conquistare il mondo.

L’Antica Pizzeria da Michele in the world, azienda Boss in Incognito 2025/ Fatturato da 100 milioni annui

Alessandro Condurro Boss in Incognito 2025: non solo CEO de l’Antica Pizzeria da Michele in the world

Alessandro Condurro – Boss in Incognito nella puntata di questa sera, 27 gennaio 2025 – considera l’arte della pizza una passione, simbolo della sua gioia di vivere: “Papà mi portava lì, amavo mettere le mani nell’impasto; per me era come andare al lunapark”. Parlava così il Ceo de L’Antica Pizzeria da Michele in the world; oggi, quella sorta di parco divertimenti è diventato per lui baricentro professionale ma anche un sogno realizzato.

Sotto la guida di Alessandro Condurro in qualità di amministratore delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the world il marchio ha raggiunto la dama internazionale. Lui stesso ama raccontare dei tanti volti noti che hanno scelto l’azienda per assaporare un gusto irripetibile. Da Julia Roberts passando per Diego Armando Maradona; quest’ultimo, una sorta di divinità partenopea e dunque l’orgoglio di aver ospitato il compianto campione è doppio.

