Boss in incognito: anticipazioni e diretta puntata 27 gennaio 2025

Dopo l’ultima puntata dell’edizione 2025, Boss in incognito torna in onda oggi, lunedì 27 gennaio 2025, con la replica della puntata trasmessa il 4 marzo 2024 e dedicata ad Alessandro Condurro, Amministratore Delegato di L’Antica Pizzeria da Michele in the world. A raccontare le emozioni del boss, ma anche dei dipendenti dell’attività commerciale è Max Giusti che, oltre ad emozionarsi nel raccontare le singole storie dei lavoratori, si trasformerà, a sua volta, in un nuovo dipendente, imparando l’arte della pizza e aiutando Alessandro Condurro a conoscere meglio tutte le persone che lavorano con lui creando un rapporto di fiducia con loro.

Questa sera, dunque, Alessandro Condurro lascerà i panni di amministratore delegato per indossare quello di semplice dipendente e capire cosa accade nell’attività imprenditoriale che è diventata una vera istituzione per gli amanti della pizza.

Boss in incognito: cosa accadrà nella puntata del 27 gennaio 2025

Nella puntata di Boss in incognito in onda oggi, Alessandro Condurro, Amministratore Delegato di L’Antica Pizzeria da Michele in the world, storica pizzeria nata 150 anni fa e che, in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che amano la pizza, si trasformerà in un lavoratore e, sotto mentite spoglie, incontrerà Umberto che gli mostrerà come si realizza l’iconica pizza salsiccia e friarelli e la pizza fritta. Con Francia, invece, imparerà a gestire i clienti mentre con Prince pulirà il locale imparando a mantenere impeccabile l’ambiente.

Infine, da Antonio imparerà a preparare la famosa graffa napoletana e i nodini al cioccolato. Anche Max Giusti si trasformerà ed entrerà in contatto con gli altri dipendenti. In particolare, incontrerà Fabrizio con cui preparerà la famosa pizza ruota di carro di Da Michele.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito

La replica della puntata di Boss in incognito in onda oggi, 27 gennaio 2025, può essere vista in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20. Con Raiplay, invece, potete seguire la diretta streaming e rivedere tutte le puntate già trasmesse delle varie edizioni del docu-reality di Raidue.

