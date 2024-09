Asia D’amato è la sorella gemella della campionessa Alice, fresca di medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Asia ha seguito con grande passione ed entusiasmo l’avventura di Alice nella competizione parigina, malgrado l’amarezza personale di non aver potuto partecipare per via di un infortunio. Le due sorelle sono legatissime, condividono la passione per lo sport e nel corso degli anni hanno costruito un legame davvero unico e speciale. Anche a causa di alcuni drammi personali e familiari, che le hanno unite profondamente.

Ci riferiamo, tanto per fare un esempio, alla morte del padre che per loro si è sempre speso tantissimo. Inevitabile che Alice dedicasse a lui la sua medaglia parigina, in segno di riconoscenza e gratitudine. Anche Asia si è unita nel ricordo dell’amato papà Massimo, anche se lei – come dicevamo – non ha potuto prendere parte alla spedizione per via di un infortunio.

Asia D’Amato, la sorella di Alice: una brillante carriera in salita a causa di un infortunio

L’infortunio di Asia, dunque, ha compromesso la sua avventura a Parigi, ma la sorella gemella di Alice non si è data per vinta ed è pronta a rimettersi in careggiata in vista dei prossimi impegni. D’altra parte gli infortuni fanno parte del gioco e lei lo ha imparato bene, a proprie spese e sulla propria pelle. “Basta un attimo per farsi male, sono molto più attenta e concentrata su quello che devo fare, anche una semplice cosa che avrei potuto dare per scontata prima, ora non lo è e sto attenta a tutto”, ha detto la ginnasta azzurra in una intervista di qualche tempo fa, parlando appunto della situazione infortunio.

Non più di tardi di un anno fa, Asia D’amato aveva preso parte a Tokyo 2020, proprio dove ha subito il suo secondo grave infortunio della carriera con la rottura del crociato e del menisco. Insomma la ventunenne è già stata messa a dura prova, dal punto di vista fisico, ma non ha intenzione di mollare ora, né di scoraggiarsi. A spronarla ci pensa soprattutto Alice, che sogna di rivederla presto all’opera…