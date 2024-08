L’assicurazione mutuo casa è una polizza che viene sottoscritta dalla Banca che vuole assicurarsi che l’acquirente prometta di riuscire a pagare le rate mensili al momento dell’accensione del finanziamento.

Esistono però dei casi dove il contraente potrebbe aver diritto a parte del rimborso della polizza. Dopo aver acquistato la casa è possibile che si voglia estinguere anticipatamente l’intero mutuo. Questo è uno dei casi in cui spetterebbe il diritto al risarcimento.

Assicurazione mutuo casa: di quant’è il rimborso spettante?

L’assicurazione del mutuo sull’acquisto di una casa può prevedere due condizioni: la copertura per i danni soggetti all’acquirente, oppure a garantire l’integrità del bene.

Anche se la banca tendenzialmente propone delle polizze quasi sempre appartenenti allo stesso gruppo, il cliente ha sempre la facoltà di scegliere la compagnia assicurativa di sua preferenza.

Per determinare il rimborso della polizza sul mutuo casa che spetta in determinati casi occorre conoscere quanto è stato effettivamente versato.

Poniamo il caso dell’estinzione anticipata di un mutuatario che per diversi motivi è riuscito a racimolare la liquidità necessaria per saldare il suo debito in modo anticipato. Generalmente le prime rate mensili sono quelle con cui si pagano gli interessi.

Sostanzialmente il risarcimento va proporzionato a quanto già versato anticipatamente come polizza assicurativa poi non effettivamente goduta (se si estingue anticipatamente il debito non esiste motivo di continuare a pagare la polizza per garantire il pagamento delle rate).

Per fare un esempio pratico secondo quanto previsto dall’articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario. Se il mutuatario dovesse estinguere il debito trentennale 10 anni prima della sua naturale scadenza, egli dovrà ottenere un rimborso sulla polizza per lo stesso numero di anni (ovvero dieci).

Qualora l’assicurazione non preveda condizioni speciali, la formula per conteggiare il risarcimento è la seguente: il costo complessivo del premio versato diviso il numero di rate programmate nel piano di ammortamento.

Il risultato va moltiplicato per il numero delle rate restanti (ovvero quelle che non vanno pagate per via dell’estinzione anticipata).

Potrebbero sussistere dei casi particolari in cui il mutuatario voglia provvedere alla surroga del mutuo per una maggior convenienza. Se ciò dovesse verificarsi possono succedere due situazioni:

Trasferire il beneficio della polizza alla nuova banca; Estinguere il contratto assicurativo (su cui verrà calcolato il rimborso).

Come ottenere il rimborso?

Sia Banca di Italia che Ivass suggeriscono alle compagnie assicurative e alle banche di munirsi di un sistema automatizzato che risarcisca al momento opportuno quanto dovuto ai mutuatari. Questo implica di essere preparati in qualunque momento.

Se il cliente non dovesse riavere l’importo sotto forma di risarcimento, allora potrà farne richiesta alla compagnia assicurativa mettendo la richiesta per iscritto (tramite PEC oppure con posta raccomandata con ricevuta di ritorno).

Dal momento in cui viene inoltrata la richiesta potrebbero trascorrere un massimo di 30 giorni.