Poche ore fa a New Orleans si è registrato quello che ha tutta l’aria di essere un attentato – ma non ancora confermato dalle autorità – con un furgone che è piombata sulla folla che si era riunita nel quartiere francese in attesa del tradizionale Sugar Bowl di Capodanno poco prima che in conducesse uscisse dal veicolo per aprire il fuoco sulle persone in fuga: per ora le notizie su quanto effettivamente accaduto a New Orleans sono ancora sommarie e confuse, ma parte che i feriti e i morti siano parecchi; senza dimenticare che nella giornata di ieri in Germania – precisamente a Berlino, nel quartiere Charlottenburg – si è registrato un attacco con coltello nel quale sono rimaste ferite due persone in grave modo.

DIARIO USA/ Dave Dahl e il business di un pane "killer", ognuno è capace di grandezza

Insomma, quella del 2025 è stata certamente una nottata di Capodanno piuttosto movimentata, ma restando su quanto accaduto a New Orleans possiamo dire per certo che allo stato attuale ciò che si sa è che prima della mezzanotte americana un uomo si è diretto volontariamente con un furgone sulla folla riunita a Bourbon Street ferendo ed uccidendo diverse persone, per poi concludere la violenta azione aprendo il fuoco con un’arma che non è ancora stata identificata: non è chiaro se l’uomo sia stato arrestato o ucciso, né se sia riuscito a fuggire; ma è certo che nel frattempo le autorità hanno aumentato il livello di sicurezza in tutta la città.

SCENARIO SIRIA/ "Disarmo delle milizie e Stato federato, le sfide e gli errori da evitare"

Cos’è successo a New Orleans: almeno 30 feriti e 10 morti nel presunto attentato

Complessivamente – ma anche questo è ancora un aspetto in via di definizione -, nel presunto attentato a New Orleans sono rimaste coinvolte complessivamente una 40ina di persone: trenta (riferisce la CNN) sono già stati ricoverati nei vari ospedali locali; mentre d’altra parte sarebbero almeno 10 i morti registrati con il governatore della Louisiana che parla di un “atto di violenza orribile” senza parlare ancora di vero e proprio attentato.

Difficile capire cosa sia successo, ma una prima possibile ricostruzione sembra legare quanto accaduto a New Orleans al fatto che il quartiere vittima dell’attacco sia il cuore della comunità LGBT locale; mentre quelli che arrivano dai testimoni che hanno – loro malgrado – assistito alla scena sono dei veri e propri racconti dell’orrore, con un 22enne che ha raccontato che “un corpo mi è volato addosso” e un altro che parla del fatto che le autorità “non sono riuscite neppure a coprire i tanti cadaveri in strada”.

ISRAELE, USA e UK vs HOUTHI/ "Netanyahu prepara l'attacco all’Iran"