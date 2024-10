Per partire in questa carrellata di frasi e pensieri di auguri buon San Francesco 2024 vi lasciamo alcune tra le parole più famose che il Santo patrono italiano ha pronunciato nella sua esemplare vita, a partire dalla famosissima: “Desidero poco e quel poco che desidero, lo desidero poco“; seguito dall’altrettanto nota: “Tutta l’oscurità del mondo non può spegnere la luce di una singola candela” che ben si ricollega a “un solo raggio di sole è sufficiente per cancellare milioni di ombre“.

Oggi è un giorno sereno e felice perché cade l’annuale ricorrenza dedicata a San Francesco d’Assisi che oltre ad essere un’ottima occasione per ricordare e celebrare il Santo e fare gli auguri a tutti i nostri cari che portano quello che – di fatto – è il nome più diffuso nel nostro ‘stivale’; è anche un po’ l’occasione per celebrare la nostra bella Italia dato che nel 1939 Papa Pio XII lo scelse (assieme a Santa Caterina da Siena) come patrono italiano: ovviamente tra queste righe troverete quasi solo proposte dedicate all’onomastico di tutti i – probabilmente tanti – Francesco e Francesca che conoscete, ma nulla vi impedirà di prendere alcune delle frasi di auguri che vi lasceremo per incollare su tutti i vostri profili social in una sorta di auguri ‘collettivo’!

Frasi auguri buon San Francesco 2024: un paio di citazioni famosi e spunti per l’onomastico

Esauriti suggerimenti dedicati alle parole di San Francesco (ma ovviamente online ne potete trovare tantissimi altri di simili e diversi, ma altrettanto belli) passiamo subito la nostra palla degli auguri ad una serie di citazioni che ci ricordano l’importanza del nostro patrono, partendo da un doppio pensiero dello scrittore Julien Green: “Quest’uomo portava con sé la pace, l’indicibile pace del cuore che il mondo non è in grado di dare. Senza essere Cristo, faceva pensare irresistibilmente a lui“, seguito da “Appartiene a tutta l’umanità, come l’amore che ci viene continuamente offerto, tanto che non era possibile vederlo senza amarlo, si diceva di lui al tempo“.

Infine (ma poi in giornata l’articolo verrà continuamente aggiornato, non preoccupatevi!) tra le frasi di auguri buon San Francesco 2024 vi lasciamo anche alcuni comodi spunti per l’onomastico, tra cui torna l’immancabile “Oggi il tuo nome è celebrato e festeggiato in tutto il mondo e anch’io partecipo con questo messaggio alla tua festa, buon onomastico!“; seguito da: “Sai bene che il tuo nome è custodito nel mio cuore e che non potevo dimenticarmi di te in questo giorno speciale, auguri di buon onomastico!” ed – infine – da uno spunto ironico: “Se il tuo Santo sapesse che porti il suo stesso nome, ti chiederebbe di cambiarlo per danno di immagine! Auguri“.