DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE 2025: SI COMINCIA

Eccoci pronti alla diretta sorteggio playoff Europa League 2025, finora abbiamo parlato solo di quello che potremmo definire il “sotto-gruppo” della Roma e allora adesso elenchiamo in breve tutte le squadre coinvolte dall’evento di Nyon. Bodø/Glimt e Anderlecht, che hanno sfiorato la qualificazione fra le prime otto per gli ottavi, sfideranno Twente o Fenerbahce, che invece sono state le ultime a salvarsi evitando di poco l’eliminazione al termine del girone unico.

Abbiamo poi Steaua Bucarest e Ajax undicesima e dodicesima, che di conseguenza saranno abbinate come teste di serie all’Union Saint-Gilloise oppure al Paok Salonicco, infine l’ultimo quartetto comprende Real Sociedad e Galatasaray come teste di serie più AZ Alkmaar e Midtjylland. Adesso conosciamo tutte le squadre interessate, ma naturalmente siamo curiosi di scoprire soprattutto che cosa succederà alla Roma nella diretta sorteggio playoff Europa League 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta sorteggio playoff Europa League 2025 in tv sarà su Sky Sport, con diretta streaming video quindi tramite Sky Go o Now TV, in ogni caso su abbonamento. L’alternativa per tutti è il sito della Uefa, naturalmente nella sezione dedicata alla Europa League.

GLI ACCOPPIAMENTI PER LA ROMA

Appuntamento con l’urna di Nyon alle ore 13.00 oggi, venerdì 31 gennaio, per la diretta sorteggio playoff Europa League 2025, un’altra delle novità che caratterizzano il cambio di format adottato dalla Uefa a partire da questa stagione. Il meccanismo in Europa League è esattamente lo stesso della “sorella maggiore” Champions, che vivrà il suo sorteggio un’ora prima, per cui arriveremo all’estrazione per i playoff di Europa League con il regolamento sicuramente più chiaro, anche se non è così semplice da spiegare. Di certo saranno particolarmente attenti i tifosi della Roma, l’unica società coinvolta nella diretta sorteggio playoff Europa League 2025.

Ne approfittiamo infatti per fare i complimenti la Lazio, che ha chiuso al primo posto la classifica unica della fase campionato, conquistando quindi con ampio margine il passaggio immediato agli ottavi di finale di maggio. La Roma invece ha rischiato di più, ma con la bella vittoria di ieri sera contro l’Eintracht si è presa almeno il posto appunto ai playoff, che saranno in programma il 13 e 20 febbraio prossimi, come sempre al giovedì. Abbiamo dunque precisato le date, ora non ci resta che ricordare quale sarà il meccanismo che regolerà la diretta sorteggio playoff Europa League 2025…

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE 2025: LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO

Verso la diretta sorteggio playoff Europa League 2025, dobbiamo osservare che tutto il tabellone – compreso il successivo cammino dagli ottavi alla finale, per il quale però ci sarà un altro sorteggio il 21 febbraio – è in gran parte determinato, con tutta una serie di coppie in base alla classifica finale del girone unico della fase precedente. Il sorteggio quindi servirà “solo” per stabilire quali squadre dell’una e dell’altra coppia si affronteranno all’interno di ogni quartetto pre-determinato dalla classifica.

Sicuramente è più semplice spiegarsi con un esempio pratico, naturalmente indichiamo quello che ci riguarda più da vicino, cioè quello della Roma. I giallorossi hanno chiuso al quindicesimo posto e quindi nella diretta sorteggio playoff Europa League 2025 potrà estrarre una fra la diciassettesima e la diciottesima, cioè gli ungheresi del Ferencvaros e i portoghesi del Porto, mentre quella che non sarà abbinata la Roma troverà i cechi del Viktoria Plzen.