Baby Gang, chi è e carriera del trapper: la sua vita prima della musica

Baby Gang è uno dei cantanti che si esibiranno nella serata-evento Suzuki Music Party, condotta da Amadeus e in programma sul Canale Nove questa sera, domenica 22 settembre 2024. Nato a Lecco nel 2001 e di origini italo-marocchine, Baby Gang è lo pseudonimo di Zaccaria Mouhib; ha vissuto i primi anni della sua vita diviso tra Italia e Marocco in una situazione di grave disagio economico. Dopo aver fatto ritorno in Italia, è fuggito di casa a 11 anni ritrovandosi coinvolto in alcuni episodi di microcriminalità, come furti e rapine.

Inizialmente inquirenti e giornalisti pensavano che tali avvenimenti fossero frutto di una ben organizzata baby gang; alla fine si scoprì che erano in realtà opera del solo Zaccaria, da qui gli amici gli assegnarono il soprannome “Baby Gang” che è poi diventato il suo nome d’arte. Appena 12enne, dopo alcuni furti a Torino, viene trasferito in una casa famiglia; successivamente entra in contatto con la comunità Kayros e, grazie al prete Don Claudio Burgio, si allontana temporaneamente dalla cattiva strada e si avvicina alla musica.

Baby Gang, gli album pubblicati e la vita privata

Il percorso artistico di Baby Gang comincia nel 2018 quando pubblica su Youtube il suo primo brano Street, cui fanno seguito Educazione e Cella 1 scritti durante una precedente reclusione in carcere. Dopo la pubblicazione di due EP, il trapper pubblica nel 2021 il suo primo album Delinquente, cui fa seguito nel 2023 il secondo album Innocente; l’anno successivo collabora invece per il brano In Italia 2024 con Fabri Fibra e Emma e in Adrenalina con Marracash e Blanco. Il terzo album di successo è invece L’angelo del male, pubblicato lo scorso aprile; al suo interno troviamo collaborazioni con numerosi artisti della musica italiana come Lazza, Emis Killa, Rkomi, Geolier e Jake La Furia.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Baby Gang? Al momento sulla sua sfera sentimentale vige assoluto riserbo e non si hanno sufficienti informazioni a disposizione; per un determinato periodo i rumors lo avevano accostato alla giovane influencer milanese Gaia Bianchi, anche se pare si sia trattato solo di un fugace flirt estivo. Ad oggi, però, non sappiamo se il giovane trapper abbia una fidanzata o meno.