Ballerini Battiti Live 2024: chi sono?/ Da Giovanni Tesse a Martina Miliddi, quanti ex allievi di Amici

I nomi dei ballerini di Battiti Live 2024

Parte integrante del successo di Battiti Live 2024 è la presenza dei ballerini che, sul palco, accompagnano le esibizioni di tutti i cantanti in scaletta coinvolgendo il pubblico che canta e balla tutti i brani, dal primo all’ultimo. Ogni anno, esattamente come il cast dei cantanti, anche il corpo di ballo di Battiti Live 2024 si rinnova mantenendo, tuttavia, una base solida che, da tempo, fa parte del cast fisso della kermesse musicale di Radio Norba. Questa sera, su canale 5, nel corso della prima puntata, le esibizioni dei cantanti come Fedez Emis Killa, Mida, Petit e Holden saranno accompagnati da un corpo di ballo abbastanza numeroso.

I ballerini di Battiti Live 2024, infatti, sono: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Lucia Ferrari, Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia a cui si uniscono anche Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, e Tommaso Stanzani.

Ballerini Battiti Live 2024: chi sono gli ex allievi di Amici

Sono tanti gli ex allievi di Amici che sono diventati ballerini di Battiti Live 2024 e che questa sera balleranno sul palco di Molfetta in prima serata su canale 5. Gli allievi dell’ultima edizione di Amici vinta da Sarah Toscano presenti nel corso di ballo di Battiti Live 2024 sono Giovanni Tesse, ballerino di latino e allievo di Raimondo Todaro; Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari, entrambe allieve di Emanuel Lo e che, in modo diverso, avevano stupito gli addetti ai lavori durante la partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

Dalle passate edizioni di Amici, invece, tra i ballerini di Battiti Live 2024 troviamo Martina Miliddi che balla sul palco della kermesse musicale da diverse esibizioni così come Tommaso Stanzani. Sul palco di Battiti Live 2024, inoltre, balla anche Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22 e che, con il suo talento, continua ad incantare tutti.











