Battiti Live 2024 Molfetta, 1a puntata/ Diretta, scaletta cantanti: da Annalisa a Fedez fino a Petit e Mida

Battiti Live 2024: il debutto di Alvin e Ilary Blasi

Lunedì 8 luglio 2024, l’estate Mediaset si infiamma con la prima puntata di Battiti Live 2024 in onda in prima serata su canale 5 con importanti novità rispetto alle scorse edizioni trasmessa da Italia 1 e con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla guida della famosa kermesse musicale di Radionorba che, quest’anno, si rinnova totalmente a partire proprio dai conduttori. Per la prima volta, infatti, sul palco arrivano Alvin e Ilary Blasi che, in passato, hanno lavorato insieme all’Isola dei Famosi e che si rincontrano sul palco più importante degli eventi musicali estivi per regalare una serata di musica e divertimento ai telespettatori di canale 5.

Oltre ai conduttori, tuttavia, c’è anche un’altra novità e riguarda l’inviata tra gli spettatori, ruolo che in passato era stato affidato a Maria Sole Pollio e che, nella nuova edizione, invece, è nelle mani di Rebecca Staffelli che, dopo aver debuttato nello studio del Grande Fratello come commentatrice social, ha accettato la nuova sfida raccogliendo le domande dei fan per gli artisti preferiti.

La scaletta di Battiti Live 2024: tutti i nomi sul palco di Molfetta

La prima puntata di Battiti Live 2024 ha come location la splendida Molfetta che, con il suo lungomare, rende l’atmosfera ancora più affascinante per gli artisti che si esibiranno davanti a migliaia di persone. La scaletta della prima puntata, registrata lo scorso 21 giugno, non è ufficiale perché potrebbe essere stata modificata in fase di montaggio rispetto all’ordine di esibizione della serata in cui la puntata è stata registrata. Sul palco della prima puntata di Battiti Live 2024, comunque, si esibiranno i grandi nomi della musica italiana, ma anche gli ex allievi di Amici come Mida e Petit ma andiamo a scoprire tutti i nomi in scaletta:

Il Volo; Fedez; Emis Killa; Gigi D’Alessio; Irama; Ricchi e Poveri; Rose Villain; Guè; Alfa; Achille Lauro; Mida; Petit; Holden; Francesco Gabbani; Michele Bravi; ComaCose; Gabry Ponte; Blue; Sarah; Rhove; Darin.

Le esibizioni on the road della prima puntata di Battiti Live 2024

L’edizione 2024 di Battiti Live, esattamente come accaduto nelle edizioni precedenti, i protagonisti non sono solo gli artisti sul palco principale, ma anche quelli che si esibiscono in altre città. Caratteristica di Battiti Live, infatti, è la presenza di esibizioni on the road che, questa sera, avranno come protagonisti alcuni dei nomi più forti della musica italiana ovvero Annalisa e Tananai, Geolier e Angelina Mango che si esibiranno in città pugliesi diverse da Molfetta.

Nel dettaglio, Annalisa e Tananai che, con il brano “Storie brevi” stanno infiammando l’estate italiana, si esibiranno dalla splendida cornice di Giovanno che, esattamente come Molfetta, gode di un paesaggio assolutamente mozzafiato. Geolier, invece, reduce dallo straordinario successo ottenuto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si esibirà da Foggia mentre Angelina Mango, con la sua musica, farà ballare i cittadini di Galatina.

Come vedere in diretta streaming Battiti Live 2024

La prima puntata di Battiti Live 2024 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30, al termine del nuovo appuntamento con Paperissima Sprint. La kermesse musicale di Radio Norba, inoltre, può essere seguita anche in diretta streaming collegandosi al sito o scaricando all’apposita applicazione di Mediaset Infinity dove sono anche disponibili i video delle singole esibizioni degli artisti in scaletta.

