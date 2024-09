L’attrice e conduttrice Barbara de Rossi sta vivendo una sorta di seconda giovinezza al fianco del marito Simone Fratini. Con la sua dolce metà, infatti, ha ritrovato l’equilibrio perduto in passato – a causa di una relazione tossica – e che oggi si gode appieno. Sposata da quasi un anno la De Rossi non è mai stata così felice e non si può dire che non ci faccia caso. Il prossimo dicembre festeggerà il primo traguardo con Simone, l’uomo che Barbara non ha paura di considerare “Il vero grande amore della mia vita”.

Stando a quanto raccontate in diverse interviste, in passato la De Rossi ha vissuto momenti molto duri a livello sentimentale, per colpa di un rapporto che, testuali parole, “mi ha fatto attraversare il buio”. Con Simone Fratini, fortunatamente, la musica è cambiata e a circa un anno dal matrimonio tutto procede per il meglio.

“Temevo si sentisse male invece voleva chiedermi di sposarlo”, ricorda Barbara De Rossi a proposito della richiesta fatta da Simone. Un matrimonio voluto e sognato, che corre verso il primo traguardo di un anno. All’età di sessantaquattro anni Barbara vive il suo nuovo amore senza farsi troppe domande, ma seguendo il cuore che batte all’impazzato per il compagno. “Quando l’ho conosciuto venivo da una storia tossica, poi è arrivato lui e ha rimesso a posto tutto. Ora vivo in Toscana e siamo molto felici”, ha detto felice e contenta Barbara De Rossi.

In passato, ricordiamo, fu sposata con Andrea Busiri Vici, con cui finì malissimo per un tradimento di lui. Successivamente l’attrice si legò fino al ballerino Branko Tesanovic, padre della figlia Martina. “Ho sofferto molto in amore, ma le esperienze che fanno soffrire aiutano anche a crescere”, ha detto a Verissimo la showgirl parlando delle questioni di cuore.