AUMENTATA LA SICUREZZA ATTORNO ALLO YACHT BAYESIAN

A un mese dal naufragio dello yacht Bayesian in Sicilia durante una burrasca è stato chiesto il rafforzamento della sorveglianza, perché potrebbero esserci casseforti con dati sensibili interessanti per i governi stranieri. Lo rivela la CNN, citando diverse fonti che hanno riferito la richiesta dei sommozzatori che stanno analizzando lo yacht affondato facendo sette vittime, tra cui il milionario Mike Lynch. Quatto fonti che hanno familiarità sia con l’indagine sia con l’operazione di salvataggio hanno riferito che i procuratori italiani, che si stanno occupando dell’indagine per omicidio colposo e naufragio colposo, sospettano che l’imbarcazione contenga dati legati a diversi servizi di intelligence occidentali.

Roma: sgomberato campo rom in via Lombroso/ Residenti di La Storta: "Tutti collocati qui, siamo preoccupati"

Peraltro, Lynch è stato ritenuto vicino ai servizi di intelligence Uk, Usa e di altri Paesi tramite le sue società, tra cui quella di sicurezza informatica da lui fondata, Darktrace, che ad aprile era stata venduta alla private equity Thoma Bravo, con sede a Chicago. Inoltre, era stato consulente dei premier Uk Cameron e May, nel corso dei loro mandati, per questioni tecnologiche e informatiche.

Neonati sepolti a Parma, reazioni anomale della famiglia di Chiara Petrolini/ Tracce lavate, la siepe e...

DA GIALLO A SPY STORY: GLI HARD DISK CON I DATI SEGRETI

Per quanto riguarda il possibile contenuto delle casseforti nella Bayesian, un funzionario rimasto anonimo ha rivelato che potrebbero esserci due hard disk super crittografati in cui sono conservati dati classificati, come codici di accesso. Se prima il timore delle forze dell’ordine è che “sciacalli” potessero raggiungere la nave per recuperare gioielli e oggetti preziosi, ora si teme che lo yacht Bayesian possa far gola a Pesi come Russia e Cina, quindi è stato chiesto di incrementare la sorveglianza, anche da vicino, in superficie e sott’acqua.

Mestre: Giacomo Gobbato ucciso da un cittadino moldavo/ Era in Italia con un permesso provvisorio dell'UE

Una fonte dell’ufficio del pm ha rivelato che alcuni dei 15 sopravvissuti al naufragio del Bayesian hanno riferito ai pubblici ministeri che Lynch «non si fidava dei servizi cloud» e teneva sempre le unità di dati in un compartimento sicuro dello yacht ovunque navigasse.