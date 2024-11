Nella diretta di ieri sera la trasmissione Chi l’ha visto – sempre su Rai 3 con Federica Sciarelli – si è occupata per la prima vola del caso di Beatrice Celia, una 22enne originaria di Catanzaro trovata morta in condizioni che non sono state ancora del tutto chiarite dalla madre Elena nel bagno della loro abitazione circa otto mesi fa: una storia complicata che sembra avere tutte le carte in regola perché si possa parlare di un suicidio; salvo il fatto che la madre non crede affatto a questa ipotesi, arrivando – proprio ai microfoni di Chi l’ha visto – a lancira un appello affinché si indaghi sull’ex fidanzato di Beatrice Celia con il quale aveva una relazione che ha descritto come “malata, tossica”.

Fernando: cos'è successo al 32enne brasiliano/ A Chi l'ha visto la strana lettera: "Moriremo tutti"

Dal conto suo, la madre di Beatrice Celia ci tiene a mettere immediatamente in chiaro che dopo otto mesi di lacrime ininterrotte “non posso rassegnarmi ed accettare quello che è successo senza spiegazioni”, ricordando in particolare il complesso giorno in cui ha ritrovato il corpo senza vita dell’amata figlia 22enne accompagnato dal ritrovamento di “una maglietta che non avevo mai visto in casa mia e un paio di auricolari che non erano suoi” essendo – peraltro – di colore nero ed avendo trovato quelli della figlia “in camera sua”.

Riccardo Branchini: cos'è successo al 19enne scomparso/ I litigi, i biglietti d'addio e l'auto ritrovata

Cosa è successo a Beatrice Celia: il rapporto violento e malato con l’ex, le botte e la morte

L’altro (forse involotario) attore di questa intricata vicenda con protagonista la povera Beatrice Celia è – appunto – l’ex fidanzato con il quale avrebbe intrattenuto una relazione fatta di alti e bassi per più di un anno e mezzo: “Era un rapporto – racconta la madre a Chi l’ha visto – malato, tossico” nel corso del quale l’umore e la personalità della figlia cambiarono drasticamente e in cui lui stesso “le avava anche detto che la controllava, che le aveva messo un dispositivo per sapere sempre dove fosse e cosa stesse facendo”; ricordado – tra i tanti – un episodio in cui “erano in una discoteca e lui le mise le mani al collo davanti a tutti perché lei aveva salutato un altro ragazzo”.

Chiara Balistreri torna a Chi l'ha visto/ Arrestato in Romania l'ex Gabriel Constantin: tutta la storia

Una relazione – quella tra Beatrice Celia e l’ex – conflittuale che si era parizalmente conclusa quando lei decise di lasciarlo, almeno fino al momento (racconta ancora la madre) in cui lui la invitò “ad un concerto a Milano” al quale la reagazza dopo diversi dubbi decise di prendere parte: a raccontare quanto accaduto quella sea è un’amica stretta di Beatrice, che ricorda di un feroce litigio scoppiato ancor prima di arrivare nel milanese e che si sarebbe protratto anche in tarda serata e culminato – mentre lei “stava facendo la valigia per andarsene” – con l’ennessima aggressione alle spalle che le procurò diversi lividi poi scoperti (e fotografati) anche dalla madre.

Poi, pochi giorno dopo nel corso dei quali Beatrice Celia si chiuse in camera sua, evitando ogni tipo di relazione a rapporto, avrebbe in un primo momento provato a contattare l’ex chiedendogli di vedersi per chiarire – ma lui a Chi l’ha visto nega di aver visto i messaggi dato che “era tardi e stavo già dormendo”, negando peraltro anche di averla mai picchiata – e questo lascia un buco fino al giorno successivo in cui la madre ha fatto il macabro e triste ritrovamento.