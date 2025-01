Beatrice Luzzi lancia una stoccata ad Anita Garibaldi in diretta al Grande Fratello: cosa è successo

Il biglietto-gate andato in scena nell’ultima diretta del Grande Fratello, con protagonisti Luca Calvani ed Enzo Paolo Turchi, ha coinvolto anche due persone esterne alla vicenda: Beatrice Luzzi e Anita Garibaldi. Per chi non avesse seguito la vicenda del biglietto, Pamela Petrarolo ha trovato un biglietto con un messaggio dall’esterno della Casa rivolto a Luca Calvani, con su scritto “No letto Jessica”. Dopo alcune indagini, si è scoperto che a scriverlo è stato Enzo Paolo Turchi, cercando di avvisare il concorrente di alcuni disagi che stava scatenando nella sua famiglia la vicenda con la Morlacchi.

Dopo la confessione di Enzo Paolo, anche Luca Cavani ha confermato tutto; al che, Alfonso Signorini ha ricordato al concorrente che, in passato, per una cosa simile è arrivata anche la squalifica dal Grande Fratello. Il conduttore ha allora fatto il nome di Anita Garibaldi, ricordandola proprio come vittima di un provvedimento disciplinare per un biglietto.

Anita Garibaldi replica su Instagram a Beatrice Luzzi

In realtà, Anita ha sì ricevuto un biglietto dall’esterno, ma non è stata squalificata come ha invece ricordato Signorini. Cosa che ha fatto subito presente Beatrice Luzzi, replicando al conduttore e lanciando una stoccata diretta alla sua ex acerrima nemica: “Magari l’aveste squalificata!”

Una stoccata che non è rimasta senza risposta da parte di Anita, sempre molto attiva sui social, anche nel commentare le dinamiche che l’hanno vista protagonista al Grande Fratello. Alle parole di Beatrice, l’ex gieffina ha risposto prima pubblicando una storia su Instagram: una foto in cui sorride in confessionale con una strofa tratta dalla canzone di Taylor Swift Shake it Off che recita: “E gli haters odieranno, odieranno, odieranno…” Poi, ha pubblicato una seconda foto in cui sorride al Grande Fratello, con la frase: “Ma quanto ti cadranno queste (aggiungendo l’emoticon delle ciliegie) che pubblicherai su Ig?” Il tutto col sottofondo della canzone di Mariah Carey ‘Obsessed’.

