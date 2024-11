Benedetta Porcaroli è una giovane attrice italiana in rampa di lancio, compagna da qualche tempo dell’attore Riccardo Scamarcio. Quest’ultimo sarà tra gli ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv che andrà in onda domenica 17 Novembre 2024. I due hanno ufficializzato da poco tempo la relazione, ma andiamo a conoscere meglio Benedetta Porcaroli.

Benedetta nasce a Roma l’11 Giugno 1998, ha un fratello di nome Guglielmo e sappiamo che i suoi genitori sono separati. La ragazza va molto d’accordo con entrambi, con la madre spesso posta scatti sui propri canali social mentre con il padre si diverte a guardare film d’altri tempi, come quelli di Anna Magnani e Alberto Sordi. La ragazza ha esordito nel mondo del tv e del cinema da giovanissima.

Debutta nel film Perfetti Sconosciuti di Genovese e dal 2018 è protagonista della serie Netflix Baby dove interpreta Chiara, una giovane studentessa minorenne che inizia a prostituirsi insieme all’amica Ludovica. Questa vicenda ritrae un caso di storia vera avvenuto nel 2013 e che veniva definito come il caso delle baby squillo dei Parioli. Nel 2020 prende parte ad un altro film – stavolta drammatico – che si chiama 18 Regali, tratto da una storia vera e che ottiene un buon successo al cinema.

Benedetta Porcaroli, i sogni nel cassetto e la vita privata

Oltre al cinema ha partecipato a videoclip musicali come quello di Achille Lauro o quello per la danza di Roberto Bolle. Tra le passioni di Benedetta ci sono sicuramente gli animali, i suoi genitori hanno un maneggio in Umbria e lei è molto legata al mondo degli animali. Una curiosità riguarda le sue reali passioni in quanto inizialmente non voleva fare l’attrice, o meglio non era il suo sogno.

La donna fin da piccola sognava di fare la cantante o di studiare psicologia e criminologia. Successivamente invece la sua scelta ricade sulla Facoltà di Filosofia, e prosegue cosi gli studi. Per quel che riguarda la vita privata Benedetta è stata fidanzata nel 2016-2017 con il calciatore Edoardo Soleri, successivamente ha avuto storie con Michele Alhaique e Pietro Castellitto ma è quella con Riccardo Scamarcio che ancora oggi ha fatto molto rumore.

I due si sono conosciuti sul set di La Scuola Cattolica nel 2021 e fin da subito vi sono stati rumors su una loro relazione, mai rivelata. Anzi l’attrice in quel periodo si frequentava con Pietro Castellitto e questi rumors si sono andati via via sgonfiando. Nel 2024 poche settimane fa i due hanno ufficializzato però la loro relazione presentandosi insieme sul Red Carpet ed è probabile che Riccardo parlerà anche di questo durante l’intervento a Verissimo.