La coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è senza dubbio una delle più affiatate in questa edizione di Ballando con le Stelle. I due hanno mostrato una grande sintonia e un buon legame dentro e fuori dal programma e sembrano essere i principali candidati per la vittoria finale di questa edizione del programma di Milly Carlucci.

Ma oltre al contesto gara tutto il pubblico e gran parte degli addetti ai lavori sono curiosi di vedere come cambierà il rapporto tra i due personaggi, entrambi single. Bianca è stata sposata nel 2013 con il regista Dario Acocella e dal loro matrimonio è nata la piccola Alice, una delle più grandi sostenitrici di Bianca durante la trasmissione. La donna è al momento single ma ha più volte accennato alla possibilità di ricominciare una nuova storia d’amore.

Al momento non c’è nulla, si è parlato di vari flirt ma la donna è single e in molti hanno notato l’affiatamento tra la coppia. Il settimanale Oggi addirittura sottolinea il rapporto tra i due ed ha definito tutto ciò titolando cosi: “Tra i due a Ballando con le Stelle è nato quasi un amore”, ha sottolineato il giornale. Anche tra la giuria e i commentatori hanno parlato in questo modo e Bianca Guaccero per ora è stata netta sul loro rapporto.

Bianca Guaccero e i rumors sui suoi flirt

Grande sintonia e complicità tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, entrambi sono single ed entrambi sembrano essere alla ricerca dell’amore. Cosi i rumors sui due sono sempre più fitti e Bianca è stata ‘costretta’ a calmare le acque nel corso di un’intervista a Chi: “Tra di noi non c’è assolutamente niente, c’è solo grandissima stima e lui è una persona dal quale sto imparando tanto in pochissimo tempo”.

Negli ultimi mesi si è più volte parlato di un presunto ritorno di fiamma di Bianca Guaccero e il suo ex fidanzato Nicola Ventola, i due sono stati insieme anni fa per oltre 5 anni. Le cose sono cambiate e Bianca – durante l’intervista a Chi – ha sottolineato: “Ci vogliamo bene, siamo importanti l’uno nella vita dell’altro ma siamo grandi amici. Mai dire mai, ma al momento siamo grandi amici e vorrei che questo rapporto durasse cosi per sempre.

Intanto anche a Ballando con le Stelle accennano al suo rapporto con Giovanni Pernice e Rossella Erra è intervenuta spiegando: “Pensi sempre agli altri, per una volta merita di essere felice tu. Vedo che Giovanni ti sta aiutando molto, vivetevi anche fuori e senza paura e mostratecelo”. Al momento Bianca nega, ma chissà. Vedremo come evolverà la vicenda nelle prossime settimane.