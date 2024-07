Drammatica e nel contempo toccante, la storia che ha visto un bimbo di 8 anni confidare alla maestra di voler fare il poliziotto per poter arrestare il padre. E’ una storia di abusi e di violenza quella che viene raccontata dal Corriere della Sera e che giunge da un comune della provincia di Biella, in Piemonte. Il bimbo di 8 anni si trovava a scuola quando la maestra ha tenuto una lezione sui mestieri che i piccoli alunni avessero voluto fare da grandi, e quando è arrivato il momento del bimbo di 8 anni, lo stesso ha dichiarato con fermezza: “Voglio fare il poliziotto”. Tutto normale avrà pensato la maestra se non che il bimbo ha motivato il perchè di quel desiderio: “Per arrestare il papà”.

Si è in seguito scoperto che il genitore dello stesso abusasse da tempo sulla compagna nonché mamma dello stesso bambino, una vicenda che ovviamente ha scioccato la scuola, a cominciare appunto dalla stessa insegnante che stava discutendo con il piccolo. Una prova di maturità che per certi versi lascia sorpresi quella del bimbo, chiaro indizio di come lo stesso sia dovuto forse “crescere in fretta”, vivendo in una situazione complicata e che evidentemente a lui non stava bene, esprimendo quindi la volontà di difendere la mamma e di arrestare il papà.

BIMBO DI 8 ANNI VUOLE FARE IL POLIZIOTTO: SCOPERTI ABUSI SU 42ENNE

La vittima è una donna di 42 anni, e il caso è emerso dopo segnalazione della stessa maestra, che è stata abile nel leggere fra le righe delle parole del suo giovane alunno, comprendendo la gravità della situazione. Ha quindi allertato la direzione dell’istituto scolastico dopo di che è partito l’iter con la segnalazione alla Procura di Biella e quindi l’intervento dei carabinieri, che hanno potuto accertare e nel contempo confermare cosa stesse succedendo in quell’appartamento del biellese.

E’ emerso un quadro di violenza continua, ma anche minacce e liti, e della situazione si erano accorti anche i vicini di casa, che ora raccontano di una donna dolorante, con i lividi, ma che aveva mentito di fronte alle evidenze, spiegando di essere caduta, come fanno e volentieri molte donne nelle sue condizioni.

BIMBO DI 8 ANNI VUOLE FARE IL POLIZIOTTO: IL DRAMMATICO QUADRO EMERSO

E’ emerso anche un altro leit motiv di queste vicende, che la donna vittima di violenze non avesse mai denunciato il compagno, ed è per questo che la testimonianza del bimbo di 8 anni che sogna di fare il poliziotto vale ancora di più. A commettere queste presunte violenze, un uomo con problemi di alcolismo, che spesso e volentieri non lavorava e che probabilmente avrà minacciato la donna di prenderne ancora di più se avesse denunciato il tutto alle autorità.

Si è scoperto infatti che lo stesso aguzzino detenesse anche una pistola, tra l’altro con una matricola abrasa, quindi illegale, posizionata come chiaro avvertimento sul frigorifero di casa. Dopo la denuncia del bimbo di 8 anni l’uomo è stato arrestato mentre il piccolo e sua madre sono stati trasferiti in una casa protetta.