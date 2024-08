A grande richiesta è tornato il maxi bonus del tricolore Fiat che premia gli automobilisti (con uno sconto fino a 6.000€) che decidono di passare all’elettrico e rigorosamente del marchio automobilistico italiano.

La mobilità elettrica permette non solo di poter ridurre significativamente l’inquinamento ambientale grazie alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma di poter ottenere dei risparmi economici non indifferenti.

Bonus tricolore Fiat: c’è tempo fino al 31 agosto 2024

Dopo l’esaurimento dei fondi per elettriche in brevissimo tempo (appena nove ore dall’uscita), arriva il bonus tricolore Fiat ma con una scadenza piuttosto breve: c’è tempo fino al 31 agosto del 2024.

Lo sconto massimo applicabile arriva a 6.000€ e così come per l’incentivo statale anche questo prevede l’acquisto di un’auto elettrico (ma rigorosamente Fiat) e con emissioni di 0-20 g/km CO2.

Ma dato il boom di richiesta con un rapporto di domande e offerta insufficiente, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha pensato ad un piano per poter estendere gli incentivi per un periodo minimo di tre anni.

Il 7 agosto il Ministro Urso incontrerà le parti (Stellantis insieme al Governo, alle regioni, le sigle sindacali e le associazioni della filiera dell’auto) e proporrà di stanziare nuovi fondi per prolungare l’incentivo statale.

Quali auto sono incluse nel bonus

Il bonus tricolore Fiat può essere ammesso a patto che l’acquisto riguardi le seguenti versioni elettriche del marchio italiano:

La Fiat 500e; La nuova Fiat 600e; L’Abarth 500e.

L’offerta prevede la sottoscrizione del finanziamento Stellantis Financial Services che da la possibilità di poter restituire la macchina entro tre anni, oppure trascorso questo arco di tempo l’automobilista può tenerla riscattandola con il pagamento della maxi rata o ancora sostituirla con un altro veicolo.

Chi lo desidera può combinare anche la rottamazione ed un’eventuale permuta per poter ampliare lo sconto offerto dal bonus tricolore Fiat.