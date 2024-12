Bosnia, chi è il semifinalista di Sanremo Giovani 2024

Bosnia con “Vengo dal sud” è tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2024, il concorso canoro condotto da Alessandro Cattelan che aprirà le porte della 75esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo a diverse Nuove Proposte. Tra i canditati c’è anche Bosnia che si è presentato in gara con il brano “Vengo dal sud”, un brano deciso e grintoso in cui condivide un messaggio potente, attuale e moderno. L’obiettivo del cantante è quello di lanciare una presa di coscienza generale sul tema del precariato giovanile e delle poche opportunità per il futuro. “Viviamo in una società che ci spinge a pensare che ci stiamo perdendo sempre qualcosa” – ha dichiarato dalle pagine di fattitaliani.it.

Chi è Mazzariello con "Amarsi per lavoro", semifinalista Sanremo Giovani 2024/ "È una canzone leggera"

Non solo parlando del brano ha detto: “Evidenzio le aspettative di un futuro migliore con la realtà di un’incertezza”, tirando in causa anche il tema dell’arte dell’arrangiarsi che viene però visto come un monito non solo per le persone del Sud, ma per tutti. “Mi auguro che il brano possa essere un inno per tutte le persone che come me hanno il desiderio di esplorare e di esplorarsi” – ha concluso.

Selmi con "Forse per sempre", semifinalista Sanremo Giovani 2024/ "L'amore visto nella sua grandezza"

Bosnia in Vengo dal sud canta la rabbia dei giovani d’oggi

Bosnia, in gara a Sanremo Giovani 2024, con “Vengo dal Sud“ accende i riflettori su un tema quanto mai attuale per chi vive al Sud e non solo. Essere a Sanremo rappresenta una rivincita per il cantautore che dal 2012 pubblica online (e non solo) delle sue produzioni e finalmente è riuscito con tanta grinta e determinazione ad arrivare al palcoscenico più importante d’Italia. “Ho tutte le carte in regola per poter fronteggiare questa sfida” – ha detto pensando alla possibilità di partecipare al Festival di Sanremo.

Mew con "Oh my God", semifinalista Sanremo Giovani 2024/ Dopo Amici punta all'Ariston: vincerà?

Infine proprio parlando di Sanremo e Festival passati ha confessato di amare tanto il brano “Pensa” di Fabrizio Moro: “Credo sia stata tra le canzoni che mi hanno colpito di più e che tuttora oggi mi ritrovo a canticchiare”.