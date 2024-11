Bosnia è uno degli artisti in gara a Sanremo Giovani 2024, il talent che decreterà le nuove leve che parteciperanno alla gara sanremese ufficiale del 2025: dal 12 Novembre, e per cinque settimane, le nuove proposte si esibiranno in seconda serata su Rai 2, nel programma condotto da un presentatore che di musica innovativa se ne intende, Alessandro Cattelan.

Bosnia, chi è? Con Vengo dal Sud a Sanremo Giovani 2024

Il cantautore Filippo Bosnia, classe 1998, è di origini campane, e si propone con il brano Vengo dal Sud.

Non ci è dato sapere molto di questo misterioso rapper, che si concentra principalmente sulla sua musica, lasciando da parte la sua vita privata. Fonda la sua produzione artistica su radici che spaziano dall’hip hop fino all’elettronica, con incursioni dub e R&B. Non possono mancare le influenze neo-melodiche tipiche delle sonorità partenopee, che si mescolano in un armonioso connubio con elementi EDM.

Su Spotify è possibile avere un assaggio della produzione di Bosnia, con alcuni pezzi tra cui Nisciun, un brano che tratta il dramma della solitudine e dell’isolamento sociale, provato in prima persona come tutti noi, a causa della pandemia, ma interpretato in chiave positiva, come una preziosa occasione per leggersi dentro e riflettere.

Sempre sulla piattaforma musicale possiamo ascoltare i brani Bagaria, Scuorn, Fridd’n’guoll, O liett tuoj, un mix di romanticismo, dance, sonorità innovative e so fresh, tanta urgenza espressiva e una buona dose di rap napoletano.

Un vero cantautore, ma dalle tante contaminazioni date dal rap e dall’elettronica

Nonostante la giovane età, Bosnia ha saputo sviluppare uno stile del tutto personale, unico e originale, partendo dal suo principale amore per il rap, vissuto negli anni in cui è diventato commerciale, mainstream come si dice nell’ambiente. Da musica di nicchia, quindi, il rap si impone nel panorama attuale e si trasforma in uno stile commerciale, passato dalle radio nazionali e molto più accessibile.

Dalla tenera età Bosnia affina la sua passione per la scrittura, sviluppando una personalità carismatica e pescando dalle contaminazioni più differenti: negli anni il cantautore rap riesce a plasmare un suo proprio stile, molto originale, in cui il filo conduttore rimane la dolcezza neo-melodica sporcata da spinte elettroniche e dubstep.

Vengo dal Sud: significato della canzone di Bosnia

Finalmente, dopo aver partecipato a numerosi concorsi, Bosnia riesce ad approdare alle selezioni di Sanremo Giovani, e viene selezionato tra 24 nuove proposte. Riuscirà a vincere il talent e a classificarsi tra le nuove leve della kermesse italiana più conosciuta al mondo?

Sicuramente, con il suo brano Vengo dal Sud, ci farà divertire, ballare, riflettere, e ci racconterà uno spaccato di vita che proviene dalle sue parti: un inno orgoglioso delle proprie radici. Qui il video di Vengo dal Sud di Bosnia su RaiPlay.