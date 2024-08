FRASI DI AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER SANTA CHIARA

Visto che domani si festeggia Santa Chiara, ci sono frasi di auguri di buon onomastico da preparare se avete tra le vostre conoscenze una persona che porta questo nome. Se volete affidarvi alla vostra creatività, ma latitate a livello di ispirazione, potete partire dal significato del nome, che deriva dal latino “clarus” e vuol dire luminoso e splendente. Per farvi un esempio: “Chiara, nome luminoso come la persona che lo porta. Tanti auguri per il tuo onomastico“.

Ma potete spingervi oltre con: “Che la tua vita sia sempre come questa luce che hai negli occhi: chiara, trasparente e pura. Buon onomastico“. L’alternativa giusta potrebbe essere la seguente: “Il tuo nome esprime luminosità e purezza, caratteristiche che tanto mi ricordano la tua persona. Buon onomastico, amica mia!“.

Potete optare anche per qualcosa di generico: “Sarebbe impossibile non ricordarsi di te l’11 agosto! Felice onomastico“. Altrettanto generico appare la frase “Chiara. Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di Buon onomastico“.

BUON ONOMASTICO CHIARA, FRASI DI AUGURI ANCHE RELIGIOSE

Molte delle frasi di auguri di buon onomastico per Santa Chiara ruotano attorno al significato del nome: “La chiarezza è il luogo dove tutte le cose iniziano: l’alba, la vita, la gioia. Auguri di buon onomastico, Chiara“. Ce ne sono ovviamente anche in chiave religiosa, citando proprio Santa Chiara: “Lo stesso Signore, che ci ha donato un buon inizio, ci doni ancora di crescere nel bene e di perseverarvi fino alla fine“.

Potete citare anche Papa Benedetto XVI: “Santa Chiara è un invito perenne a cercare in Dio la vera gioia“. Infine, se avete tra le persone a voi più care un’amica, fidanzata, sorella o mamma che porta questo nome, potete optare per una frase ad effetto: “Non ricordo mai gli onomastici, tranne il tuo, perché per me Chiara è davvero un nome speciale“.

Dello stesso tono: “Il più splendido dei nomi per la più straordinaria delle festeggiate… Auguri di buon onomastico, Chiara!“. E completiamo la proposta di frasi di auguri con: “Un piccolo dono per festeggiare un’importante ricorrenza. Buon onomastico Chiara!“.