Anticipazioni Endless Love, l’attrice di Banu (Cagla Demir) ammette: “Mai immaginato una cosa del genere”

Cagla Demir, volto noto per i telespettatori di Canale5 perché impersona Banu in Endless Love è stata per la prima volta ospite a Verissimo ed ovviamente ha parlato del suo personaggio: “È una donna che ha volte si fa ingannare dalle apparenze.” E subito dopo non ha svelato qualche anticipazione su Endless Love e sulle prossime puntate ma sulla esperienza con la dizi turca: “Ero molto emozionata e tesa perché lavoravo con una squadra forte e con attori molto più bravi e di esperienza di me e per questo motivo ho lavorato con un coach per migliorarmi.” E sul successo ha aggiunto: “Credo che abbia superato ogni aspettativa nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere. È trasmesso in moltissimi Paesi. È stata la mia fortuna e mentre leggevo la sceneggiatura capivo il suo potenziale.”

Incalzata da Silvia Toffanin, Cagla Demir ospite a Verissimo alla fine ha fornito qualche anticipazioni sulle prossime puntate di Endless Love. Cosa succederà a Banu? E soprattutto come si evolverà il rapporto tra Banu e il marito Tarik sempre più vittima degli usurai e dell'alcol? L'attrice non si è sbilanciata ma dal breve filmato mandato in onda appare chiaro che Tarik cadrà in una trappola e finirà sotto ricatto ed a farne le spese sarà Kemal.

Cagla Demir e il suo doloroso passato: “Mio padre è morto d’infarto. Sono fidanzata”

Cagla Demir, attrice di Banu di Endless Love a Verissimo si è sbilanciata anche sulla sua vita privata. Innanzitutto ha parlato di uno dei dolori più grandi che ha dovuto affrontare nella sua vita, la morte del padre a causa di un infarto alcuni anni fa quando lei aveva solo 17 anni. È stata una tragedia perché la giovane attrice 32enne non si aspettava un evento così tragico e inaspettato. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, infatti, ha confessato: “È stato un dramma perché quando è successo ho risposto io al telefono e non ci volevo chiedere.” Non c’è solo un grande dramma nella vita dell’attrice ma anche una grande storia d’amore. Dal 2015, con alti e bassi, l’attrice è felicemente fidanzata con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. È un ristoratore ma ha preferito non rivelare altro, neanche il nome.