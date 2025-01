Calciomercato Inter News: Marko Arnautovic tra i sacrificabili in attacco

Il calciomercato Inter sta lavorando principalmente per liberare il posto di alcuni giocatori fuori progetto o che in questa stagione non potranno trovare più spazio di quello già ottenuto fino a questo momento della stagione, i nomi sono diversi e le situazioni che li riguardano sono tutte differenti, alcuni sono fuori dal progetto dall’estate ma non si è stati in grado di cederli, altri sono giocatori giovani che si vuole mandare a fare esperienza in prestito, altri ancora sono calciatori utili in rosa ma con cui si potrebbe fare un po’ di cassa per poi reinvestire nel mercato. L’unico giocatore che ad oggi è sicuro di aver trovato una sistemazione è Tomas Palacios che andrà al Monza a sostituire Pablo Marì.

In questa sessione del calciomercato Inter al Monza era stato proposto anche Joaquin Correa, l’attaccante argentino è fuori dal progetto dalla scorsa stagione quando era stato mandato in prestito in Francia, nell’ultima sessione di mercato la dirigenza nerazzurra ha cercato di cederlo ma nessuna squadra è sembrata disposta ad accettare le richieste dell’Inter. Sempre in attacco a poter salutare è Marko Arnautovic, l’attaccante austriaco rientra nelle rotazioni di Simone Inzaghi ma non sempre garantisce le prestazioni richieste, il difficile rapporto con i tifosi e i 10 milioni investiti su di lui spingono Beppe Marotta e Piero Ausilio a cercare di cederlo, oltre all’interesse del Torino sembra aver chiesto informazioni anche la Fiorentina che è alla ricerca di un vice Kean.

Calciomercato Inter News: Tajon Buchanan saluta, Cristiano Biraghi può tornare

Il calciomercato Inter dovrebbe poi nei prossimi giorni ufficializzare la partenza in prestito secco fino a fine stagione anche di Tajon Buchanan, l’esterno canadese è stato un investimento per il futuro della squadra campione d’Italia ma le prestazioni di Dumfries e la indispensabilità di Darmian gli hanno tolto molto spazio nella sua posizione. L’Inter ha quindi deciso da settimane di mandarlo in prestito per fare esperienza e per accumulare minuti e se le trattative con le squadre italiane, Roma, Torino e Monza, non sono andate a buon fine l’accordo è stato raggiunto con un club spagnolo, il Villarreal. La squadra andalusa prenderà Buchanan in prestito fino a fine anno e gli darà un ruolo da primo sostituto dei suoi esterni, che siano sulla fascia di destra o sinistra.

L’addio di Buchanan impone alla dirigenza di trovare in questa sessione di calciomercato Inter di un suo sostituto che però arrivi con le stesse condizioni ovvero prestito secco e gratuito fino a fine anno, il nome che più è stato cercato è quello di Nicola Zalewski che è fuori dal progetto Roma e quindi è il più facile che arrivi senza richieste economiche, l’altro obiettivo dei nerazzurri invece è una vecchia conoscenza della società, Cristiano Biraghi. Il terzino capitano della Fiorentina con Raffaele Palladino non ha trovato spazio per giocare e ha richiesto di andare via, potrebbe quindi andare in prestito all’Inter, squadra dove ha iniziato la sua carriera e dove era tornato nel 2019 con Antonio Conte.