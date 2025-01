CALCIOMERCATO INTER, FRATTESI RIMANE A MILANO

Dopo una lunga serie di indiscrezioni e notizie, il calciomercato Inter sembra aver deciso il futuro di Davide Frattesi in questi giorni anche grazie alle ottime prestazioni che hanno ripagato pienamente la fiducia di Simone Inzaghi. L’Inter e Frattesi sono destinate a convivere almeno fino alla prossima sessione di calciomercato dove tutto potrebbe cambiare aprendo così nuovi scenari per i nerazzurri. L’ex Sassuolo, in questa sessione di mercato, è stato seguito da vicino dalla Roma che ha cercato più volte di strapparlo ai nerazzurri trovando, però, il muro dei dirigenti che hanno più volte dichiarato di non voler cedere Frattesi per meno di 45 milioni di euro.

La prestazione contro il Lecce ha dimostrato ad Inzaghi di potersi affidare a Frattesi anche in partire spigolose dove è fondamentale sbloccare il risultato per mettere in discesa il match.

CALCIOMERCATO INTER, PALACIOS ANDRÀ AL MONZA

Dopo il video andato virale nella giornata di ieri, il calciomercato Inter è pronto a salutare Tomas Palacios che è ad un passo dalla firma del contratto con il Monza di Galliani che chiuderà la trattativa nelle prossime ore. L’accordo tra i due club è sulla base di un prestito secco fino a fine stagione che potrebbe favorire entrambi con i brianzoli che avranno una nuova alternativa in difesa e i nerazzurri che potranno vedere in campo con regolarità un calciatore di grande prospettiva.

Palacios, infatti, è stato acquistato dal calciomercato Inter nel corso della sessione estiva per sostituire Bastoni ma non ha mai conquistato pienamente Inzaghi che gli ha concesso solo qualche spezzone di partita preferendogli Carlos Augusto e Dimarco adattati tra i tre centrali. I nerazzurri sperano di seguire le orme di Valentin Carboni valorizzando un calciatore che sembra avere un ottimo potenziale anche messo a confronto con le idee di calcio di Simone Inzaghi.