CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI BUSSA IN CASA GIALLROSSA

Il calciomercato Inter è alla ricerca di un sostituto di Buchanan. L’esterno canadese ha sempre giocato poco in questa sua esperienza nerazzurra e non è da escludere a questo punto una cessione quantomeno in prestito del giocatore. Per quanto riguarda la destinazione, il Torino di Vanoli spinge parecchio per migliorare la rosa, considerando quanto sia importante per i granata il gioco sulle fasce e la velocità degli esterni. Su Buchanan però si sarebbe inserito anche l’Ajax dunque ancora tutto da decidere. L’unica cosa certa è che partita e di conseguenza l’Inter dovrà trovare una soluzione per sostituirlo. I nerazzurri sono ancora in gioco in Serie A per lo Scudetto, Coppa Italia e Champions League dunque servono uomini a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato Inter news/ Ancora vivo il sogno Donnarumma. Buchanan-Torino, ci siamo (23 gennaio 2025)

In ambito cessioni c’è sempre da tenere conto di Frattesi. Infatti il centrocampista interessa parecchio alla Roma che sarebbe pronta ad offrire 30 milioni di parte fissa più di 10 di bonus, avvicinandosi ai 50 richiesti dai nerazzurri.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DE VRIJ VERSO IL PROLUNGAMENTO

Il calciomercato Inter però passa anche dai rinnovi. Stefan de Vrij, difensore olandese, sta reggendo la difensa in assenza di Acerbi al fianco di Bastoni. Protagonista anche di un ottimo Europeo, l’ex Lazio potrebbe prolungare il suo contratto con i nerazzurri.

Calciomercato Inter News/ Rebus difesa: Buchanan fa spazio a Zalewski nell'affare Frattesi? (22 gennaio 2025)

Essendo in scadenza nel 2025, sarebbe un peccato rinunciare ad un de Vrij così in forma ed ecco che potrebbe ben presto essere presentato il prolungamento da parte della società meneghinA. Il difensore è all’Inter nel 2018.