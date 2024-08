CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SOGNO JULIAN ALVAREZ IN ATTACCO

Interessante e da seguire il calciomercato Juventus che, in queste ore, potrebbe andare a chiudere altri colpi che si aggiungeranno alla rosa già a disposizione di un Thiago Motta che è partito male nelle prime amichevoli. Con la prossima uscita di Federico Chiesa, il calciomercato Juventus sta cercando un esterno e un trequartista che possano completare il reparto offensivo insieme a Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz pronti per l’inizio della nuova stagione. Il nome che sembra essere più vicino è quello di Nico Gonzalez che ha la duttilità per ricoprire entrambi i ruoli e, parlando di duttilità, è spuntato da poche ore anche Julian Alvarez del Manchester City.

Calciomercato Inter/ Scambio Frattesi-Chiesa. Arnautovic verso la cessione (5 agosto 2024)

L’attaccante argentino è impegnato nelle Olimpiadi di Parigi con la sua nazionale ed è in uscita dal Manchester City ma su di lui è già fortissimo l’interesse di Paris Saint-Germain e Atletico Madrid che stanno facendo un asta per lui. Alvarez sarebbe perfetto per la fase offensiva juventina e potrebbe coprire tutti i ruoli dell’attacco di Thiago Motta che continua a sognare il colpo anche se molto difficile.

Calciomercato Juventus/ Il Porto deve cedere Galeno. Individuata la contropartita (5 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TODIBO RIFIUTA IL WEST HAM

Molto più concreto e vicino, invece, il francese Jean-Clair Todibo che è di proprietà del Nizza ma in trattativa da circa un mese con la Juventus e ad un passo dall’addio al club francese. Negli ultimi giorni c’erano state frizioni tra i due club con la Juventus che continua ad avere intenzione di prenderlo in prestito con una cifra fissata per il riscatto mentre il Nizza vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Per Todibo si era fatto avanti il West Ham che aveva proposto 36 milioni di euro al Nizza ricevendo l’approvazione dei francesi ma non del calciatore che vuole solo la Juventus e ha fatto saltare la trattativa per andare in Premier League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Motta libera Chiesa! Una contropartita per Nico Gonzalez (4 agosto 2024)