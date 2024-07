CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Indizio sociale per l’arrivo di Soulé. En-Nesyri sempre più vicino (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SOULÉ SI AVVICINA?

Il calciomercato della Roma punta forte su un esterno offensivo. Secondo Tuttomercatoweb, l’agente di Matias Soulé, Martin Guastadisegno, è stato avvistato al J Hotel, struttura di proprietà della Juventus. I bianconeri e il procuratore sono in costante contatto per definire il futuro del giocatore, ormai fuori dai piani della squadra e inserito nella lista dei partenti. L’offerta più significativa al momento proviene dal Leicester, con una proposta di 25 milioni di euro, che potrebbe salire a 30 con i bonus. Tuttavia, la Juventus non intende scendere sotto la base di 35 milioni precedentemente stabilita.

Un ulteriore indizio che alimenta le speculazioni di calciomercato sul possibile arrivo di Matias Soulé alla Roma è il fatto che il padre del giocatore, Nestor, ha iniziato a seguire il profilo Instagram della Roma, oltre a quelli della Juventus e del Frosinone, club in cui Matias ha già giocato. La Roma potrebbe rappresentare la terza avventura in Italia per il giovane argentino, che ha anche forti legami con i connazionali Leandro Paredes e Paulo Dybala.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, EN-NESYRI SARÀ IL CENTRAVANTI?

Il calciomercato della Roma è vicino alla svolta per il ruolo di centravanti. Il club giallorosso è molto vicino a finalizzare l’acquisto di Youssef En-Nesyri, l’attaccante classe ’97 del Siviglia, su richiesta di Daniele De Rossi. Il giocatore ha già manifestato da giorni la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale. L’ostacolo principale era la distanza tra la richiesta del club spagnolo e l’offerta del direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi. Tuttavia, nelle ultime ore le parti si sono notevolmente avvicinate.

La Roma ha presentato un’offerta di calciomercato da 22 milioni di euro, inferiore ai 30 milioni proposti dal Fenerbahçe di Mourinho e alle offerte superiori arrivate dall’Arabia Saudita, vicine ai 40 milioni, dove però En-Nesyri non vuole trasferirsi. Per questo motivo, il Siviglia era inizialmente orientato a vendere l’attaccante al club turco, soprattutto dopo il rifiuto della Roma di includere Bove nell’affare. La Roma è pronta a offrire un ingaggio di 1,4 milioni di euro. Questa cifra è inferiore a quella proposta dal Fenerbahçe, ma per En-Nesyri l’aspetto economico è secondario rispetto alla prospettiva di poter giocare in Serie A.











